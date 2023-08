Uefa in grška vlada napovedali ostrejše ukrepe proti huliganom

Kiriakos Micotakis je napovedal ukinitev vseh navijaških skupin in napovedal, da bodo v bodoče ekipe lahko imele le po eno navijaško skupino, ki bo tesno vezana na posamezne klube. Grški premier je napovedal tudi širitev policijskih pooblastil na stadionih in ostrejše kontrole na vhodih.

Kot je še dejal Aleksander Čeferin , se teh ljudi ne sme poimenovati navijači, saj so "rak nogometa, ki ga izkoriščajo za svoje idiotske ideje" .

Tema razgovora med Micotakisom in Čeferinom je bila v prvi vrsti nasilje med navijači Olympiacosa, Panathinaikosa, atenskega AEK in Paoka. Sam sestanek je vezan na tragedijo pred dvobojem 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov med AEK in Dinamom iz Zagreba, ko je v spopadu med navijači umrl 28-letni Grk.