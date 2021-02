UEFA in nogometne legende na pomoč prizadetim v potresu

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednik HNS in član Uefinega izvršnega odbora Davor Šuker sta takoj po potresu 29. decembra 2020, katerega epicenter je bil blizu Petrinje, začela pogovore o pomoči območju, ki so ga močno poškodovali potresni sunki. Na njuno pobudo bo v Petrinji 13. marca odigrana dobrodelna tekma nogometnih legend Hrvaške in Slovenije.

Ob tej priložnosti bo krovna evropska nogometna organizacija (Uefa) izročila donacijo Rdečemu križu Hrvaške za pomoč območjem, ki so bila najhuje prizadeta v katastrofalnem potresu konec lanskega decembra, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS). "Močno sočustvujem s prebivalci Hrvaške v teh težkih časih. Upamo, da bo ta podpora nogometnega sveta pripomogla k lajšanju težav, ki jih je za sabo pustil ta grozni potres, in tako pomagala pri okrevanju Petrinje in okolice," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Ob tej priložnosti bo Hrvaška nogometna zveza (HNS) predala donacijo županijski nogometni zvezi, namenjeno obnovi nogometne infrastrukture, ki je bila poškodovana med potresom. Nogometna zveza Slovenije s predsednikom Radenkom Mijatovićemna čelu se bo kot soorganizatorka dobrodelne nogometne tekme pridružila z lastno donacijo sredstev za pomoč prizadetim v potresu. "Znova smo lahko priča veliki solidarnosti v evropski nogometni družini. Verjamem, da bo pomoč Uefe prišla na pravi naslov s pomočjo Rdečega križa ter da bo naša pomoč županijski zvezi olajšala vrnitev k nogometu v tem delu države. Prepričan sem, da je prav nogomet eden od najboljših načinov, kako ljudem, še posebno otrokom vrniti na lica nasmeh. Zato naj bo tudi ta tekma znak vrnitve v običajno življenje, ki smo ga bili navajeni,"je sporočil predsednik HNS, Davor Šuker.



Dobrodelna tekma nogometnih legend Hrvaške in Slovenije bo odigrana 13. marca s pričetkom ob 13. uri na stadionu Mladost v Petrinji.