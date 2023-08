Uefa in NZS finančno podprli žrtve poplav

NZS želi z donacijo zagotoviti olajšanje tistim, ki jih je nedavna tragična nesreča najhuje prizadela. Dodeljena sredstva bodo zaupana Karitasu in Rdečemu križu, saj NZS strmi k temu, da pomaga tistim, ki to najbolj potrebujejo. "Kot nogometna družina stojimo združeni v svoji zavezi, da pomagamo skupnostim obnoviti se in okrevati po hudih posledicah poplav. Skupaj z Uefo trdno verjamemo, da bomo z delom z roko v roki z dobrodelnima organizacijama lahko pripomogli k čimprejšnji obnovi in ponudili žarek upanja prizadetim državljanom," so zapisali na spletni strani.