Uefa in Real skupaj nad Barcelono: se bliža epilog afere Negreira?

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Po razkritju krivde Manchester Cityja, ki je desetletje goljufal pravila o finančnem "fair-playu", je danes novo poglavje dobila tudi tako imenovana afera Negreira. Ta je pred tremi leti močno zamajala temelje španskega nogometa. Na dan so namreč prišli dokazi, da je Barcelona med letoma 2001 in 2018 nakazovala denar na račun takratnega podpredsednika tehničnega odbora nogometnih sodnikov (CTA) Joseja Marie Enriqueza Negreire. Katalonski klub se dolgo brani po sodiščih in trdi, da so bila plačila izvedena z namenom pridobitve objektivnih poročil o posameznih delilcih pravice. Razlaga, ki ji večina ostalih klubov na Iberskem polotoku seveda ne verjame, na čelu množice, ki si želi, da bi Barcelona odgovarjala za svojo domnevno korupcijo, pa je seveda madridski Real. Največji tekmec Kataloncev se je v lovu za pravico obrnil tudi na Evropsko nogometno zvezo (Uefa). Nanjo je naslovil izredno obsežen dokument, govora je o več kot 50 tisoč straneh, v katerem naj bi bila zbrana kopica dokazov, ki jasno kažejo, da so petkratni evropski prvaki podkupovali najvišji nogometni sodniški organ v Španiji.

Predsednik Barcelone Joan Laporta FOTO: Profimedia

"UEFA potrjuje, da je od madridskega Reala prejela veliko količino dokumentov, povezanih s preiskavo proti Barceloni v zadevi, ki vključuje Joséja Marío Enríqueza Negreiro, nekdanjega podpredsednika Tehničnega odbora sodnikov pri Kraljevi španski nogometni zvezi (t. i. primer Negreira). Najnovejše dokumente so prejeli tudi Uefini etični in disciplinski preiskovalci, ki jih bodo preučili v okviru svojega tekočega pregleda primera," so zapisali pri krovni nogometni organizaciji na stari celini, na čelu katere sedi Slovenec Aleksander Čeferin.

Uefa je postopek proti katalonskemu velikanu odprla že marca leta 2023, a ga je začasno zamrznila, saj je čakala na odločitev španskih sodišč. Zdaj, ko naj bi bile dostopne nove informacije, bo očitno znova začela s preiskavo ene največjih afer v zgodovini nogometa. Če bi bila Barceloni dokazana krivda, bi zagotovo govorili o največjem nogometnem škandalu in enem največjih športnih škandalov v zgodovini. Kraljevi klub je v svoji retoriki neizprosen, jasno zahtevajo, da se njihovim največjim tekmecem odvzamejo vse lovorike, ki so jih osvojili med letoma 2001 in 2018. To vključuje štiri Lige prvakov, devet kron španskega prvenstva in šest španskih pokalov.

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