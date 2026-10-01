Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Uefa in Real skupaj nad Barcelono: se bliža epilog afere Negreira?

Barcelona, 01. 10. 2026 17.35 pred 1 uro 3 min branja 45

Avtor:
Lu.M
Aleksander Čeferin in Florentino Perez

Pri Evropski nogometni zvezi so danes razkrili, da so s strani madridskega Reala prejeli izredno obsežen dokument, ki naj bi zajemal trdne dokaze o krivdi Barcelone v aferi Negreira. Postopek, ki se je odprl pred tremi leti, bi lahko kmalu dobil svoj epilog, v luči novih dokazov, bodo uradno preiskavo nadaljevali na organizaciji na čelu z Aleksandrom Čeferinom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po razkritju krivde Manchester Cityja, ki je desetletje goljufal pravila o finančnem "fair-playu", je danes novo poglavje dobila tudi tako imenovana afera Negreira. Ta je pred tremi leti močno zamajala temelje španskega nogometa. Na dan so namreč prišli dokazi, da je Barcelona med letoma 2001 in 2018 nakazovala denar na račun takratnega podpredsednika tehničnega odbora nogometnih sodnikov (CTA) Joseja Marie Enriqueza Negreire. Katalonski klub se dolgo brani po sodiščih in trdi, da so bila plačila izvedena z namenom pridobitve objektivnih poročil o posameznih delilcih pravice.

Razlaga, ki ji večina ostalih klubov na Iberskem polotoku seveda ne verjame, na čelu množice, ki si želi, da bi Barcelona odgovarjala za svojo domnevno korupcijo, pa je seveda madridski Real. Največji tekmec Kataloncev se je v lovu za pravico obrnil tudi na Evropsko nogometno zvezo (Uefa). Nanjo je naslovil izredno obsežen dokument, govora je o več kot 50 tisoč straneh, v katerem naj bi bila zbrana kopica dokazov, ki jasno kažejo, da so petkratni evropski prvaki podkupovali najvišji nogometni sodniški organ v Španiji.

Predsednik Barcelone Joan Laporta
Predsednik Barcelone Joan Laporta
FOTO: Profimedia

"UEFA potrjuje, da je od madridskega Reala prejela veliko količino dokumentov, povezanih s preiskavo proti Barceloni v zadevi, ki vključuje Joséja Marío Enríqueza Negreiro, nekdanjega podpredsednika Tehničnega odbora sodnikov pri Kraljevi španski nogometni zvezi (t. i. primer Negreira). Najnovejše dokumente so prejeli tudi Uefini etični in disciplinski preiskovalci, ki jih bodo preučili v okviru svojega tekočega pregleda primera," so zapisali pri krovni nogometni organizaciji na stari celini, na čelu katere sedi Slovenec Aleksander Čeferin.

Preberi še Perez ni pometal pred svojim pragom: Negreira? Največji škandal v nogometu

Uefa je postopek proti katalonskemu velikanu odprla že marca leta 2023, a ga je začasno zamrznila, saj je čakala na odločitev španskih sodišč. Zdaj, ko naj bi bile dostopne nove informacije, bo očitno znova začela s preiskavo ene največjih afer v zgodovini nogometa. Če bi bila Barceloni dokazana krivda, bi zagotovo govorili o največjem nogometnem škandalu in enem največjih športnih škandalov v zgodovini. Kraljevi klub je v svoji retoriki neizprosen, jasno zahtevajo, da se njihovim največjim tekmecem odvzamejo vse lovorike, ki so jih osvojili med letoma 2001 in 2018. To vključuje štiri Lige prvakov, devet kron španskega prvenstva in šest španskih pokalov.

Preberi še Barcelona zopet na sodišču, sumi korupcije še močnejši

Blaugrana miri javnost in navijače

Na nov razvoj v primeru so se odzvali tudi Katalonci: "Uefa ni proti Barceloni odprla nobenega novega postopka. Postopek je bil uveden leta 2023 z imenovanjem dveh preiskovalcev, ki sta od takrat izvedla ukrepe, za katere sta menila, da so ustrezni. Klub je ves čas izpolnjeval vse njune zahteve. Postopek ni bil ponovno odprt, ker nikoli ni bil zaključen.

Izjava UEFA potrjuje prejem dokumentacije, ki jo je predložil Real Madrid, ter navaja, da jo bodo preiskovalci ocenili v okviru že obstoječe preiskave. Isto besedilo se dvakrat izrecno sklicuje na preiskavo in pregled, ki sta "v teku". Zato ne napoveduje začetka, ponovnega odprtja ali ponovne aktivacije kakršnega koli postopka, prav tako pa ne vsebuje nobene ocene vsebine ali dokazne vrednosti predložene dokumentacije.

Preiskovalci bodo sami odločili, ali je glede te dokumentacije potreben kakršen koli ukrep. Do danes od Barcelone niso zahtevali nobenih novih informacij, prav tako klubu niso posredovali pritožbe Reala Madrida. Če bodo to storili, se bo klub odzval ustrezno, tako kot je ravnal doslej."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
negreira barcelona real madrid uefa sodniki afera

Posebna čast Messiju v argentinski prestolnici

'Tišina, ko otroci spijo, ne ko umirajo'

24ur.com Racija sodniškega oddelka: v odmeven škandal vmešana tudi Barca?
24ur.com Vodilni mož Barcelone na sestanku s Čeferinom
24ur.com UEFA pod drobnogled vzela Viniciusa, Mbappeja, Rüdigerja in Ceballosa
24ur.com Barcelona pod vse večjo lupo glede plačil vodji sodnikov
24ur.com 'Sodniška afera Barcelone? Ne želim živeti v preteklosti'
24ur.com Uradno: Juventus odstopa od Superlige, Barca in Real ostajata sama ...
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
01. 10. 2026 19.11
Ko je govor o ropaloni in njihovih skandalih ne zmanjka materiala...nikdar in nikoli ker vsak teden pride nekaj novega ...se danes tam cvetita korupcija, podpora spanske vlade, medijev, sodniske zveze, vara in samega predsednika nogometne zveze kateremu je ropalona posodila 4.2mio€ ...jap to je ropalona...
Odgovori
+6
7 1
cripstoned
01. 10. 2026 19.10
Jaume roure...clovek ki je vlozil 100mio.eur v ropalono in preko podjetja mediapro skrbi (manipulura) z varom v korist ropalone in v skodo vara je javno povedal da je ropalona zacela placevati negreiro zaradi kompleksa manjvrednosti ki so jo imeli do reala....
Odgovori
+6
7 1
anatomija
01. 10. 2026 19.00
Malo bi morali pregledat tudi Real saj je ta ekipa dobila največ enajstmetrovk v zgodovini nogometa . Večin odločilnih v zadnjih minutah tekem . Pa spomnimo se razveljavljenih golov Barcelone . Enajstmetrovke proti Barceloni za vsak dotik.....
Odgovori
-2
3 5
REAList7
01. 10. 2026 19.07
Enajstmetrovke barceloni za vsak dotik. Se strinjam. Barcelona je 21. maja 2017 proti Eibarju dobila penal, ker je zemlja brcnila Jordija Albo. Ampak dotik je vendarle bil.
Odgovori
+4
5 1
cripstoned
01. 10. 2026 19.08
Lažeš ..napisi koliko penalov ima real in koliko penalov ima ropalona...kdo ima rekord v najvec dosojenih penalih v eni sezoni da o blutut oenalih katere vam piskajo se danes niti ne zacnemo...potem pa napisi se za dobo VARA kdo ima najvec koristi in kdo je najbolj oskodovan...ce ti pa to ni dovolj pa lahko gremo se na kartone...skratka zacni jaz te bom pa ugasnil z dejstvi kot vedno..
Odgovori
+5
5 0
REAList7
01. 10. 2026 18.59
Loptass pravi, da kljub temu, da je Real vložil 50 tisoč strani obsežno dokumentacijo na UEFO, to še ne pomeni, da je zadeva resna. Morala bi obsegati vsaj 60 tisoč strani. Tudi oni so podarjali darilne sete aloe vere v vrednosti 60 tisoč EUR. So se bali, da če bi bili darilni seti vredni samo 50 tisoč EUR, da jih sodniki ne bi jemali resno.
Odgovori
+5
7 2
Loptass
01. 10. 2026 19.09
Jaz lahko vložim 100.000 strani obširno dokumentacijo zoper tebe in ti očitam kar mi srce poželi...In kaj zdaj? Torej bi bila zadeva resna?
Odgovori
-3
2 5
REAList7
01. 10. 2026 19.11
Lahko vložiš, ampak ti nimaš toliko papirjev.
Odgovori
+4
5 1
Loptass
01. 10. 2026 19.17
Ne rabim. Leta 2026 lahko vložil elektronsko. Čudno da ti vseved tega ne veš.
Odgovori
0 0
charlie32
01. 10. 2026 18.58
A res morem spet al kako? Japeki realovci, vi ste v posmeh vsem navijacem na tem portalu in pravim navijacem reala ,res, pojma o pojmo nimate o nogometu in edino kar znate je nabijat o aferah, o katerih vas pegla realtv in vas predragi perez, ki bi ze zdavnaj mogo it mal obiskat "nase" predsednike v zapor, kot pravi vas idejni vodja in prvi med dvornimi norcki cripl...Sej ne ve vec clovek a bi se smejal al jokal, ko vas bere, ker tok neznanja o nogometu z vase strani, nima niti fen kolesarstva, ker vasa zaljubljenost v real, je hujsa od najvecjega vernika v boga....ekipa ki vas je konstantno prala, osvojila sestorcek, tepla vse ekipe sveta, da so zgledli kot mali otroci, da najvecji igralci sveta priznajo, da niso imeli za burek proti takratni barci, da jih je Messi solal kot noben nikoli, a vi japeki o aferah, ki nimajo nobene osnove, da bi morali placevat takrat sodnikom v spaniji, ko smo bili 2 klasi nad vsemi, sej niste resni res, in to pravite prav vi realovci, ki bi morali polovico lovorik vrnit, da bi se sploh lahko oglasali, pojma nimate o nogometu in kar objavljajte se naprej vase nebuloze in bedarije, se vsaj nasmejimo, pustite nogomet , ker ni za vas, resno, pljuvajte cez barco, cez messija, cez pepa, ki vas je mel za norcs, ni panike, saj se v tem vidi vasa nemoc in neznanje, ker to vam edino ostane trenutno, ker vas real z vsemi zvezdniki nima za pol kebaba trenutno proti barci, plus proti pol ekipam sveta, tako da hejterji kar tako naprej in hvala vam da ste...
Odgovori
-1
4 5
REAList7
01. 10. 2026 19.04
charlie32, zgrešil si bistvo. V tej 50 tisoč strani obsežni dokumentaciji, iz katere izhaja, da so farselona in sodniki že od nekdaj neločljivo povezani, ni omenjenega ne messija ne pepa. Boš jo moral še enkrat prebrati, da boš mogoče ujel bistvo.
Odgovori
+4
6 2
Terapevt.
01. 10. 2026 18.55
👁️👁️
Odgovori
+2
3 1
Vladimir.Krutov
01. 10. 2026 19.12
+
Odgovori
-2
0 2
REAList7
01. 10. 2026 18.52
Tudi Tebasa je zelo strah v zadnjih nekaj dneh, zato pa se tako šopiri. Morda se bo tudi za njega izvohljala kakšna povezava s to skorumpirano farselono. Ne bi bilo prav nič čudnega. Mogoče je tudi on prejel kakšen darilni set aloe vere v vrednosti 60 tisoč EUR.
Odgovori
+2
5 3
Loptass
01. 10. 2026 18.56
Ne bo prav nič čudnega če boš 25. 10. proti večeru redkobeseden.
Odgovori
-4
2 6
REAList7
01. 10. 2026 19.08
Takrat sem ravno v ZDA, tako da bom mogoče res redkobeseden. Ampak iz drugih razlogov, ne iz teh na katere ti ciljaš.
Odgovori
+4
4 0
REAList7
01. 10. 2026 18.49
Morda pa je le kaj resnice na tem, da je Real za takšno obsežno dokumentacijo podrl ne vem koliko dreves, kot ste se norčevali ob tistih dokazih Mourinha, ko je širnemu svetu pokazal kako sodniki škodujejo Realu. Ob tej 50 tisoč strani obsežni dokumentaciji pa so le lahko tudi Mourinhu dali tisti en papirček, na katerem so bile vidne vse kapitalne napake sodnika.
Odgovori
+0
4 4
Virtom
01. 10. 2026 18.45
Pustimo ob strani najbolj zgoljufano svetovno prvenstvo v zgodovini CELOTNEGA ŠPORTA in ne samo nogometa. Zdaj je na plano prišel še dokaz, da se je Messiju in njegovi druščini goljufov pomagalo dobrih 17 LET!!! In to ravno takrat ko je messi bil v “ prime ediciji”. Samo vprašamo se lahko koliko lovorik bi osvojil v Španiji če bi bilo vse fer. Zelooo malo. Posledično bi bilo tudi manj zlatih žog, če sploh katera.
Odgovori
-1
5 6
cripstoned
01. 10. 2026 18.49
Tocno tako! Zraven dodamo se lahko evropske naslove 09,13 in 15...vsi sporni da bolj ne morejo biti...takrat so preko UNICEFA imeli podporo UEFE..potem pa tema...danes samo se blamirajo spanski nogomet v evropi 11let zapored...v spaniji pa "serijsko" osvajajo naslove ker imajo sodnike, var, tebasa in spansko vlado na svoji strani...real pa igra proti celotnemu sistemu..
Odgovori
+1
5 4
Loptass
01. 10. 2026 18.52
Dokaz bo, ko ga bo sodišče ovrednotilo, da je dokaz. To takrat je to samo realovo skropocalo, mešanje megle s stilu SDS.....pa potrebno je seveda preusmeriti pozornost od Reala, ki je te dni pohuljeno počepnil pred UEFO.
Odgovori
-2
3 5
REAList7
01. 10. 2026 18.55
Aham, zdaj pa je kar naenkrat sodišče pomembno 😂 a prejšnje dni pa si bil glasen, da je to samo nek konstrukt, ki ga nas par navijačev še drži pri življenju. Takrat pa ti to, da je zadeva v fazi kazenskega postopka, ni bilo pomembno 😂 farselonarji ste kot veter, malo tak, malo onak. Kakor vam paše v danem trenutku.
Odgovori
+3
5 2
Loptass
01. 10. 2026 19.13
Še vedno trdim, da je konstrukt. In ja, sodišče je pomembno. Ko nekdo da izjavo policiji ali katerem drugem organu, je to samo izjava. Ki je tudi brez procesne vrednosti. Dokaz je, ko se poda na sodišču in ima procesno vrednost. Podobno je pri listinah. Ocenjuje se verodostojnost. Ampak kaj bi tebi človek to razlagal, ko ti je glavni vir znanja Real TV.
Odgovori
-2
0 2
REAList7
01. 10. 2026 19.16
Hahaha, spletni šaljivec in povrhu še farselonar mene uči kako potekajo zadeve pred sodnimi organi :D Očitno še nismo vsega doživeli.
Odgovori
0 0
anko46
01. 10. 2026 18.45
Kdaj pa se bo kdo vprašal glede zadolžitve obeh klubov?
Odgovori
-4
1 5
cripstoned
01. 10. 2026 18.49
Kaj te zanima..dolg najbogatejsega kluba pac ne.mores primerjati z dolgom prezadolzene ropalone..
Odgovori
+1
5 4
RUBEŽ
01. 10. 2026 18.44
Tresla se je gora, rodila se bo miš.
Odgovori
+1
6 5
REAList7
01. 10. 2026 18.43
Kaj je 50 tisoč strani obsežna dokumentacija o barceloninem podkupovanju sodnikov, če pa lahko 262 v enem komentarju v obsegu 50 besed na tem portalu poda vse dokaze, da je afera NEGREIRA zgolj konstrukt zoper barcelono.
Odgovori
-1
5 6
Loptass
01. 10. 2026 18.39
Vse kar je dejstvo pri tem, je to, da je Real poslal dokumentacijo. In ko to naredi tako zdraharski klub s tako pokvarjenim predsednikom, ki se nasprotnikov iz nemoči loteva s prljavimi igrami za destabilizacijo nasprotnika, potem lahko zgolj zamahnemo z rokami. Je pa pričakovano. Čez 3 tedne je Elclassico, Real pa v p. In pred Elclassici vedno en taisti klub dela zdrahe.
Odgovori
-1
8 9
REAList7
01. 10. 2026 18.46
Pa seveda, kaj pa je 50 tisoč strani obsežna dokumentacija, v kateri so zbrani vsi dokazi o vašem gholjufivem klubu. To je nič. Verjetno so kopirali in prilepili ene ter iste besede, dokler se jim ni zdelo, da so porabili dovolj papirja in da je kupček dovolj visok.
Odgovori
+2
5 3
Loptass
01. 10. 2026 18.49
Ena nesankcionirana hoja Pepeja po Messijevih rokah, pove več kot 10.000 strani papirja. Isto velja za nepriznane gole, ko je bila žoga v mreži Barcinih nasprotnikov.....danes se duvaj, ko bo zadeva končana boš pa na dopustu. Te je strah, da bo konec tega meseca Negreira posegel po Elclassicu in boste kasirali porcijo???
Odgovori
-1
4 5
cripstoned
01. 10. 2026 18.37
Po 4predsednikih ropalone ki so koncali v zapor je naslednji v vrsti laporta...ta bo zraven potegnil se kar par "kolegov" iz svojega kroga ala jaume roure in tudi verjetno tebasa...
Odgovori
+5
9 4
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 18.36
Zdaj je važen le še datum 25. novemer, dan ko se bo Perez opravičil ali pa se ne bo, vse drugo je passe
Odgovori
-4
5 9
cripstoned
01. 10. 2026 18.38
Javno opravicilo pereza lahko farsici samo javno cakate in sanjate...tega pac ne bomo videli nikoli ker je vse res kar govori ata perez...prej bo javno opravicilo podal laporta preden bo odsel iz svoje pisarne direktno v zapor..
Odgovori
+5
9 4
cripstoned
01. 10. 2026 18.27
Klub ki je blamiral spanski nogomet v evropi je osvojil 9x laligo ...le kako?? Negreiraaaa...hahahahaha farsicii ze zdavnaj vas je real pokopal kar se nogometa tice zdaj pa vas bo se ropalona z korupcijo ter sodniskimi in var skandali...konec je, debata zakljucena...ropalona in messi ...2 najvecji prevari v zgodovini nogometa..
Odgovori
+3
9 6
Loptass
01. 10. 2026 18.31
Klub ki izpada proti Albaceteju, je osvojil 15x Lp. Le kako? Tudi s pomocjo nesankcioniranega dopinga, izpahnjenih ramen nasprotnikov, golov iz ofcajdov.....to je realnost.
Odgovori
-4
5 9
cripstoned
01. 10. 2026 18.39
A moramo o dopingu??? Pep, messi?? Tiho farsic ...komentiraj negreiro in aktualno temo...dejstvo je da podpiras najbolj umazan klub vseh casov...ampak nisi ti kriv..krivi so mediji ki so te prali od. 2006 in te perejo se vedno hahahshahaha
Odgovori
+5
9 4
Loptass
01. 10. 2026 18.45
Ne rabimo o dopingu. Vsi vemo, da je bil Ramos 2017 pozitiven po tekmi finala LP z Juvetom in Celto Vigo v ligi. Tudi vemo kaj govorijo pravila glede izida tekme, ko se ugotovi, da je določena ekipa igrala z dopingiranim igralcem.
Odgovori
+0
3 3
cripstoned
01. 10. 2026 19.13
Vsi vemo da je ropalona dalec najbolj umszan klub vseh casov, farsici pa slepci brez primere...kar se pa ramosa tice pa je to kar si napisal debela laž
Odgovori
0 0
Virtom
01. 10. 2026 18.24
Takoooooo jeeeeee! Barca marš v nižje lige tja kamor spadajo. Meni je fascinantno to kako se glih oni pritožujejo, da sodniki pomagajo Realu, je pa dokazano, da se je njim pomagalo skoraj 2 desetletji. To se res morš it neko konkretno mentalno “gimnastiko” da se ob dokazih proti tebi še vedno goljufilona počuti oškodovana😂
Odgovori
+3
9 6
Loptass
01. 10. 2026 18.24
Real Madrid je poslal obsezno dokumentacijo. Cudno da ostalih vec kot 20 klubov, ki je z Barco sodelovalo v Laligi, ni ugotovilo, da bi bilo kaj narobe???Samo Real. To tisti Real, katerega clani v casu Negreire (Pepe, Ramos...) so delali brutalne štarte in niso bili kaznovani. Komedija. Epilog bo nula.
Odgovori
-2
7 9
REAList7
01. 10. 2026 18.16
Končno, končno in še enkrat končno tudi takšen članek. Barcelonin ugled je s strani medijev bil skrbno varovan več let, kljub največji aferi v zgodovini športa. Če bi se poročalo tako, kot bi se moralo, potem bi namesto vsakodnevnih člankov o Realu in Ronaldu in o tem kaj je kdo na družbenih omrežjih o njima rekel, brali takšne zadeve. Se pa še vedno najdejo določeni ljudje kot so 262, zaklenjena lažnica, loptass, lucky, ledr in še kdo, ki trdijo, sa je Negreira samo nek konstrukt zoper barcelono, čeprav je barcelona v kazenskem postopku.
Odgovori
+4
10 6
Loptass
01. 10. 2026 18.41
Ker je Real vložil dokumentacijo, to pomeni da je zadeva resna?????
Odgovori
-3
2 5
REAList7
01. 10. 2026 18.57
Malo bolj pa je vseeno resna, kot če je ne bi. Pa malo bolj je vseeno resna, ker je tako obsežna, če bi obsegala samo 2 strani, potem ne bi bila tako resna. Se ti ne zdi?
Odgovori
+2
2 0
Loptass
01. 10. 2026 19.16
Vidiš kak si si ubogi. Nekdo lahko prinese verodostojne podatke na 2 listih (recimo izvedensko mnenje sodno zapriseženega strokovnjaka, ki napiše, da je tvoje podstrešje v k), nekdo pa lahko prinese 50.000 strani enostranskega-pristranskega nabijanja, brez vsake osnove. Katera zadeva je bolj resna?
Odgovori
0 0
royayers
01. 10. 2026 17.57
lol. kaksne jokice. točno nič se bod zgodilo…
Odgovori
-6
5 11
bibaleze
Portal
Hčerka je prava kopija slavne mame
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
Princ George mora pri 13 letih upoštevati pravilo, ki bi presenetilo mnoge najstnike
Princ George mora pri 13 letih upoštevati pravilo, ki bi presenetilo mnoge najstnike
zadovoljna
Portal
Pri 54 letih pokazala postavo, ki ji jo številni zavidajo
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
vizita
Portal
3 vrste jesenskega sadja, ki lahko izboljšajo vašo prebavo
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
cekin
Portal
Ko je slišala ponudbo za povišico, je takoj dala odpoved
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
moskisvet
Portal
Barron Trump že več kot leto dni skriva dekle?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Jasnovidec napoveduje škandal, ki bo pretresel svetovne zvezdnike
Jasnovidec napoveduje škandal, ki bo pretresel svetovne zvezdnike
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
dominvrt
Portal
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Po sončnem in toplem začetku oktobra prihaja preobrat: v gorah bi lahko zapadel prvi sneg
Po sončnem in toplem začetku oktobra prihaja preobrat: v gorah bi lahko zapadel prvi sneg
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
okusno
Portal
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Kosilo v manj kot 20 minutah: kremna juha, ki je pripravljena skoraj mimogrede
Kosilo v manj kot 20 minutah: kremna juha, ki je pripravljena skoraj mimogrede
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984