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Nogomet

Uefa udarila po mizi: Fifi zagrozila z bojkotom njenih tekmovanj

Ljubljana, 30. 07. 2026 18.04 pred 41 minutami 3 min branja 31

Avtor:
Simon Valant STA
Aleksander Čeferin

Razkol med največjima nogometnima organizacijama je dosegel novo, doslej skoraj nepredstavljivo raven. Uefa in vseh 55 njenih članic so se enotno postavile po robu predlogu Fife, da bi lastniške deleže v svetovnem prvenstvu in drugih tekmovanjih ponudila zasebnim oziroma zunanjim vlagateljem. Evropske zveze so ob tem napovedale, da njihove reprezentance ne bodo sodelovale na nobenem Fifinem tekmovanju, dokler bo načrt ostal na mizi.

Vrnile bi se šele, če bi Fifa predlog v celoti umaknila in zagotovila pravno zavezujoča jamstva, da svojih tekmovanj tudi v prihodnosti ne bo odpirala zasebnemu lastništvu. "Svetovno prvenstvo ni naprodaj," so bili odločni pri Uefi.

Fifa bi del nogometa predala zasebnemu kapitalu

Fifa želi ustanoviti novo družbo FIFA Forward Enterprise, ki bi upravljala komercialne pravice svetovnih prvenstev, klubskega svetovnega prvenstva in drugih tekmovanj. V novo podjetje namerava pripeljati zasebne vlagatelje, ki bi v zameno za več milijard evrov dobili manjšinski lastniški delež.

Po predstavljenem načrtu naj bi bila nova družba ocenjena na približno 17 milijard evrov, Fifa pa bi s prodajo dela lastništva lahko zbrala okoli 3,5 milijarde evrov. Vodstvo svetovne nogometne organizacije zatrjuje, da bi denar namenilo razvoju nogometa in povečanju izplačil nacionalnim zvezam, a verjetno je jasno, kaj pravzaprav takšen model v resnici pomeni. 

Sedež Fife
Sedež Fife
FOTO: AP

Zunanji vlagatelji denarja ne vlagajo zaradi ljubezni do nogometa, temveč zaradi pričakovanega donosa. Ko bi postali solastniki podjetja, ki upravlja največja nogometna tekmovanja, bi njihove finančne zahteve neizogibno začele vplivati na koledar, format tekmovanj, cene vstopnic, televizijske pravice in število tekem.

FIFA sicer zagotavlja, da bi ohranila nadzor nad športnimi odločitvami, toda Uefa upravičeno opozarja, da meja med poslovnimi in športnimi odločitvami v sodobnem nogometu skoraj ne obstaja.

Odločanje za zaprtimi vrati

Uefa je posebej kritična do načina, na katerega je Fifa pripravila predlog. Tako pomembna odločitev naj bi nastajala v tajnosti in brez vsebinskega posvetovanja z zvezami, ligami, klubi, igralci in navijači.

Evropska nogometna organizacija je takšno ravnanje označila za globok neuspeh vodstva Fife in odpoved njeni temeljni dolžnosti varuha svetovnega nogometa.

Nacionalne zveze naj bi morale do 19. septembra sporočiti, ali podpirajo predlog. Sprejetje načrta bi jim prineslo dodatna finančna sredstva, zaradi česar kritiki govorijo o pritisku in kupovanju podpore. Uefa opozarja, da ne gre za demokratično odločanje, temveč za upravljanje z ustrahovanjem in postavljanje zvez pred ultimat.

Svetovno prvenstvo ni naložbeni produkt

Stališče evropskih zvez je jasno: svetovnega prvenstva ni mogoče obravnavati kot delnico, investicijski sklad ali poslovni produkt. Tekmovanje so skozi več generacij gradili igralci, reprezentance in navijači z vseh celin, zato si ga nobeno trenutno vodstvo ne more lastiti, še manj pa prodati.

Zasebni vlagatelji bi s pridobitvijo deležev dobili dolgoročen interes za nenehno povečevanje prihodkov. Od tega trenutka naprej odločitve ne bi bile več sprejete zgolj na podlagi tega, kaj je dobro za nogomet, temveč tudi tega, kaj je najbolj donosno za delničarje. Prav tukaj je največja nevarnost Fifinega načrta. 

Evropa potegnila jasno črto

Uefa je zato tokrat storila tisto, kar bi morala storiti vsaka organizacija, ki zase trdi, da varuje nogomet. Napoved umika vseh evropskih reprezentanc iz Fifinih tekmovanj je skrajni ukrep, vendar tudi dokaz, kako resno Uefa razume položaj. Svetovno prvenstvo brez evropskih velesil bi izgubilo velik del športne vrednosti, zgodovine, občinstva in tržne privlačnosti.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Če bo Gianni Infantino nadaljeval po začrtani poti, bo za morebitni razpad sedanjega sistema odgovorno predvsem vodstvo organizacije, ki je dobiček postavilo pred svojo temeljno nalogo. Svetovno prvenstvo pripada nogometu, ne vlagateljem, bankam ali delničarjem.

Mijatović: Predlog Fife nedorečen in nesprejemljiv

Predlog Fife za prodajo deleža tržnih pravic iz naslova svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem je v mnogih pogledih nedorečen, je za STA dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. Zadeva ima zanj mnogo vzporednic s propadlo evropsko klubsko superligo, le da zadeva reprezentančni nogomet, in je nesprejemljiva.

Radenko Mijatović
Radenko Mijatović
FOTO: PRO PLUS

"Nogomet ni naprodaj," je poudaril in dodal, da se NZS popolnoma poistoveti z ostrim stališčem Uefe in njenega predsednika Aleksandra Čeferina.

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KOMENTARJI31

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velikiblek
30. 07. 2026 18.46
Predagam, da Čeferin namesto Infantina nastavi Radenka Mijatovića.
Odgovori
0 0
gullit
30. 07. 2026 18.46
Infantino je enfant terrible nogometa.
Odgovori
0 0
HitraVeverca
30. 07. 2026 18.42
Ne.. infentino.. ampak Finito si!
Odgovori
+1
1 0
Kritikizstajerske
30. 07. 2026 18.42
BRAVO ČEFERIN!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
BroNo1
30. 07. 2026 18.41
Popolnoma nepomembno, pa ne bo več nogometa….vsiljen šport z absolutno preveč zaslužki, naj bo to igralec ali elita ala Čeferin. Ne bom pogrešal niti minute. Mogoče je konec ere za ta šport!
Odgovori
+2
2 0
Hihitalec
30. 07. 2026 18.38
Priljubljen šport južnjakov je v totalnem razcvetu. Absurd z rekordnimi dobički.
Odgovori
-1
1 2
Najpametnejši
30. 07. 2026 18.37
Če bo šlo po željeni poti naprej, bodo fantje igrali za minimalca.
Odgovori
+2
3 1
SDS-NSi-Butale
30. 07. 2026 18.31
Nogometno - politična - kapitalistična združba z globokimi interesi. Amerika tone...
Odgovori
+7
7 0
Roko66
30. 07. 2026 18.31
Ta Infantino bo odletel iz nogometa nč bat!
Odgovori
+6
8 2
Dinho8O
30. 07. 2026 18.30
Zahtevati odstavitev Infantina pred nadaljnjim pogajanjem kako naprej.
Odgovori
+3
3 0
Voly
30. 07. 2026 18.29
Neverjetni Čeferin je že dobil hudo bitko s klubi, sedaj bo pa še to z reprezentancami. UEFA je lahko globoko hvaležna njihovemu odločnemu predsedniku! Gospod pridite v Slovenijo in nas rešite trenutne politične tiranije!
Odgovori
+4
7 3
street45
30. 07. 2026 18.31
Heh, če pride Čeferin v politiko, bi se SDSu totalno zmešalo. Že zdej pluvajo po njemu vsakič ko majo 5 minut časa. On je svetovna avtoriteta, Janša pa samo sramoto dela vsakič, ko stopi na Evropski parket.
Odgovori
+5
9 4
BroNo1
30. 07. 2026 18.43
Ojoj da ni Golob boljši?! Lepo orosim obesite si že sliko zjanše v spalnico. Nesposobnim je res trn v peti….
Odgovori
0 0
royayers
30. 07. 2026 18.28
zasebnemu, Trumpovemu kapitalu. ta laznjivi vojni zlocinec sluzi milijarde, ne bo se utavil. najbolj nevaren človek po Hitlerju. putin je za njega amater
Odgovori
+3
4 1
GAYPLANET
30. 07. 2026 18.27
Čeferin je odvetnik, on obvlada to!
Odgovori
+7
9 2
Slash
30. 07. 2026 18.24
Spet se Čefo postavlja nad svojega predstojnika ! Zelo nedostojno !
Odgovori
-20
3 23
Voly
30. 07. 2026 18.30
Predstojnika? Nogometni ustroj ti je pa precej tuj, se mi zdi. Organizaciji sta povsem samostojni.
Odgovori
+4
5 1
jaz112
30. 07. 2026 18.18
Treba priznati da glede tega pa Čeferin dela na Uefi zelo dobro, že drugič je zatrl v kali idejo o vstopu ameriškemu kapitalu v opravljanje nogometa in obakrat z popolno podporo članic. Glede na zgodovino predsednikov Fife/Uefe bi dobil se 10 mandatov če bi želel :)
Odgovori
+21
23 2
street45
30. 07. 2026 18.18
UEFA generira okoli 70% vsega denarja za FIFO s svojimi tekmovanji preko sponzorjev, televizijskih pravic, itd.... FIFA je samo papirnati tiger in daleč najbolj koruptivna organizacija, ki gre "slučajno" z roko v roki s Trumpovo širšo družino.
Odgovori
+18
18 0
machine
30. 07. 2026 18.17
Čeferin ima velike apetite(hoče postati predsednik Fife) zato takšna gonija proti Fifi.
Odgovori
-23
4 27
SpamEx
30. 07. 2026 18.17
Kako je lahko tak človek ki dela proti nogometu predsednik FIFE?
Odgovori
+17
17 0
YouRangMyLord
30. 07. 2026 18.43
prišel na žmah ega napoložajanosti. Tudi on bi grabil zdaj na veliko, kot njegov vzornik in frend Trump. Bo še zanimivo tole.
Odgovori
0 0
Ricinus
30. 07. 2026 18.14
Začetek konca nogometa, kot svetovnega športa številka ena
Odgovori
+10
10 0
L7
30. 07. 2026 18.14
če bi Radenko bil pri UEFI vemo kako bi se stavri stregle.
Odgovori
+5
6 1
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