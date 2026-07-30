Uefa udarila po mizi: Fifi zagrozila z bojkotom njenih tekmovanj

Vrnile bi se šele, če bi Fifa predlog v celoti umaknila in zagotovila pravno zavezujoča jamstva, da svojih tekmovanj tudi v prihodnosti ne bo odpirala zasebnemu lastništvu. "Svetovno prvenstvo ni naprodaj," so bili odločni pri Uefi.

Fifa bi del nogometa predala zasebnemu kapitalu

Fifa želi ustanoviti novo družbo FIFA Forward Enterprise, ki bi upravljala komercialne pravice svetovnih prvenstev, klubskega svetovnega prvenstva in drugih tekmovanj. V novo podjetje namerava pripeljati zasebne vlagatelje, ki bi v zameno za več milijard evrov dobili manjšinski lastniški delež. Po predstavljenem načrtu naj bi bila nova družba ocenjena na približno 17 milijard evrov, Fifa pa bi s prodajo dela lastništva lahko zbrala okoli 3,5 milijarde evrov. Vodstvo svetovne nogometne organizacije zatrjuje, da bi denar namenilo razvoju nogometa in povečanju izplačil nacionalnim zvezam, a verjetno je jasno, kaj pravzaprav takšen model v resnici pomeni.

Sedež Fife FOTO: AP

Zunanji vlagatelji denarja ne vlagajo zaradi ljubezni do nogometa, temveč zaradi pričakovanega donosa. Ko bi postali solastniki podjetja, ki upravlja največja nogometna tekmovanja, bi njihove finančne zahteve neizogibno začele vplivati na koledar, format tekmovanj, cene vstopnic, televizijske pravice in število tekem. FIFA sicer zagotavlja, da bi ohranila nadzor nad športnimi odločitvami, toda Uefa upravičeno opozarja, da meja med poslovnimi in športnimi odločitvami v sodobnem nogometu skoraj ne obstaja.

Odločanje za zaprtimi vrati

Uefa je posebej kritična do načina, na katerega je Fifa pripravila predlog. Tako pomembna odločitev naj bi nastajala v tajnosti in brez vsebinskega posvetovanja z zvezami, ligami, klubi, igralci in navijači. Evropska nogometna organizacija je takšno ravnanje označila za globok neuspeh vodstva Fife in odpoved njeni temeljni dolžnosti varuha svetovnega nogometa. Nacionalne zveze naj bi morale do 19. septembra sporočiti, ali podpirajo predlog. Sprejetje načrta bi jim prineslo dodatna finančna sredstva, zaradi česar kritiki govorijo o pritisku in kupovanju podpore. Uefa opozarja, da ne gre za demokratično odločanje, temveč za upravljanje z ustrahovanjem in postavljanje zvez pred ultimat.

Svetovno prvenstvo ni naložbeni produkt

Stališče evropskih zvez je jasno: svetovnega prvenstva ni mogoče obravnavati kot delnico, investicijski sklad ali poslovni produkt. Tekmovanje so skozi več generacij gradili igralci, reprezentance in navijači z vseh celin, zato si ga nobeno trenutno vodstvo ne more lastiti, še manj pa prodati. Zasebni vlagatelji bi s pridobitvijo deležev dobili dolgoročen interes za nenehno povečevanje prihodkov. Od tega trenutka naprej odločitve ne bi bile več sprejete zgolj na podlagi tega, kaj je dobro za nogomet, temveč tudi tega, kaj je najbolj donosno za delničarje. Prav tukaj je največja nevarnost Fifinega načrta.

Evropa potegnila jasno črto

Uefa je zato tokrat storila tisto, kar bi morala storiti vsaka organizacija, ki zase trdi, da varuje nogomet. Napoved umika vseh evropskih reprezentanc iz Fifinih tekmovanj je skrajni ukrep, vendar tudi dokaz, kako resno Uefa razume položaj. Svetovno prvenstvo brez evropskih velesil bi izgubilo velik del športne vrednosti, zgodovine, občinstva in tržne privlačnosti.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Če bo Gianni Infantino nadaljeval po začrtani poti, bo za morebitni razpad sedanjega sistema odgovorno predvsem vodstvo organizacije, ki je dobiček postavilo pred svojo temeljno nalogo. Svetovno prvenstvo pripada nogometu, ne vlagateljem, bankam ali delničarjem.

Mijatović: Predlog Fife nedorečen in nesprejemljiv

Predlog Fife za prodajo deleža tržnih pravic iz naslova svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem je v mnogih pogledih nedorečen, je za STA dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. Zadeva ima zanj mnogo vzporednic s propadlo evropsko klubsko superligo, le da zadeva reprezentančni nogomet, in je nesprejemljiva.

Radenko Mijatović FOTO: PRO PLUS