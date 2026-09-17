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Nogomet

UEFA misli resno: Ne gre zgolj za menjavo Infantina, ampak spremembo kulture

Madrid, 17. 09. 2026 16.48 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin

Evropska nogometna zveza želi na volitvah za predsednika Fife prihodnje leto najti kandidata, ki bi lahko dejansko ogrozil Giannija Infantina in prinesel spremembe v upravljanju svetovnega nogometa.

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UEFA je začela iskati resnega protikandidata aktualnemu predsedniku Fife Gianniju Infantinu pred volitvami, ki bodo marca prihodnje leto. Podpredsednica Uefe Laura McAllister je poudarila, da evropska nogometna organizacija ne išče zgolj simbolične alternative, temveč osebo, ki bi lahko zmagala in uvedla spremembe v načinu vodenja svetovne nogometne organizacije.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

"Ne mislim, da smo precenili škodo, ki je bila povzročena njegovi avtoriteti. Vedno smo vedeli, da se stvari ne bodo spremenile čez noč. Naivno bi bilo pričakovati drugače," je po poročanju Reutersa po zasedanju izvršnega odbora Uefe v Solunu dejala McAllisterjeva.

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Pri Uefi poudarjajo, da ni nujno, da bi kandidat prihajal iz Evrope. Po besedah McAllisterjeve je pomembneje najti osebnost, ki bi lahko združila različne nogometne konfederacije in predstavila program reform. "Ne gre za vprašanje, da bi na čelo Fife postavili Evropejca. Gre za program sprememb. Najprej moramo opredeliti, kako naj bi bilo videti dobro upravljanje svetovnega nogometa," je dejala.

Odnosi med Uefo in Fifo vse bolj napeti

Odnosi med Uefo in Infatinom so se zaostrili po neuspešnem načrtu Fife, da bi del komercialnih pravic svojih tekmovanj, vključno s svetovnim prvenstvom, prodala zasebnim vlagateljem. Predlog je naletel na ostre kritike številnih nogometnih zvez, več evropskih federacij pa je zaradi tega umaknilo podporo Infantinovi kandidaturi za nov mandat.

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Nezadovoljstvo z načinom odločanja pri Fifi so javno izrazile tudi nekatere vplivne evropske zveze, med drugim angleška in francoska nogometna zveza. V Uefi vztrajajo, da problem ni zgolj v posamezniku, temveč v širšem sistemu upravljanja svetovne nogometne organizacije.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
FOTO: AP

"Vedno je šlo za več kot le eno osebo. Gre za spremembo kulture upravljanja," je še poudarila McAllisterjeva. Čeprav do volitev ostaja še nekaj mesecev, je že zdaj jasno, da želi Uefa prvič po dolgem času oblikovati resno alternativo Infantinu in odpreti razpravo o prihodnjem vodenju najvplivnejše nogometne organizacije na svetu.

Razlagalnik

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je krovna svetovna nogometna organizacija, ustanovljena leta 1904, ki upravlja nogomet na globalni ravni in organizira svetovna prvenstva. UEFA (Union of European Football Associations) pa je ena od šestih celinskih konfederacij, ki delujejo pod okriljem Fife. UEFA je bila ustanovljena leta 1954 in skrbi za razvoj nogometa, organizacijo tekmovanj, kot sta Liga prvakov in evropsko prvenstvo, ter zastopa interese evropskih nacionalnih nogometnih zvez.

V nogometni strukturi so konfederacije regionalne organizacije, ki združujejo nacionalne nogometne zveze z določenih geografskih območij. Poleg evropske UEFA obstajajo še CONMEBOL (Južna Amerika), CONCACAF (Severna in Srednja Amerika ter Karibi), CAF (Afrika), AFC (Azija) in OFC (Oceanija). Te organizacije so odgovorne za razvoj nogometa v svojih regijah, organizacijo kvalifikacij za svetovna prvenstva in upravljanje regionalnih tekmovanj, hkrati pa so tesno povezane s Fifo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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biggbrader
17. 09. 2026 18.24
Samo v Sloveniji je možno, da je predstavnik mafijske družbe obenem ustavnik.
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0 0
HitriKrtek
17. 09. 2026 18.07
Vse kar je ostalo grkom v času krize, je nogomet. Če boste ljudem spremenili kulturo nogometa, se ne bo dobro končalo, tega se Čeferin predobro zaveda.
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