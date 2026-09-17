UEFA misli resno: Ne gre zgolj za menjavo Infantina, ampak spremembo kulture

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

UEFA je začela iskati resnega protikandidata aktualnemu predsedniku Fife Gianniju Infantinu pred volitvami, ki bodo marca prihodnje leto. Podpredsednica Uefe Laura McAllister je poudarila, da evropska nogometna organizacija ne išče zgolj simbolične alternative, temveč osebo, ki bi lahko zmagala in uvedla spremembe v načinu vodenja svetovne nogometne organizacije.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

"Ne mislim, da smo precenili škodo, ki je bila povzročena njegovi avtoriteti. Vedno smo vedeli, da se stvari ne bodo spremenile čez noč. Naivno bi bilo pričakovati drugače," je po poročanju Reutersa po zasedanju izvršnega odbora Uefe v Solunu dejala McAllisterjeva.

Pri Uefi poudarjajo, da ni nujno, da bi kandidat prihajal iz Evrope. Po besedah McAllisterjeve je pomembneje najti osebnost, ki bi lahko združila različne nogometne konfederacije in predstavila program reform. "Ne gre za vprašanje, da bi na čelo Fife postavili Evropejca. Gre za program sprememb. Najprej moramo opredeliti, kako naj bi bilo videti dobro upravljanje svetovnega nogometa," je dejala.

Odnosi med Uefo in Fifo vse bolj napeti

Odnosi med Uefo in Infatinom so se zaostrili po neuspešnem načrtu Fife, da bi del komercialnih pravic svojih tekmovanj, vključno s svetovnim prvenstvom, prodala zasebnim vlagateljem. Predlog je naletel na ostre kritike številnih nogometnih zvez, več evropskih federacij pa je zaradi tega umaknilo podporo Infantinovi kandidaturi za nov mandat.

Nezadovoljstvo z načinom odločanja pri Fifi so javno izrazile tudi nekatere vplivne evropske zveze, med drugim angleška in francoska nogometna zveza. V Uefi vztrajajo, da problem ni zgolj v posamezniku, temveč v širšem sistemu upravljanja svetovne nogometne organizacije.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin FOTO: AP

"Vedno je šlo za več kot le eno osebo. Gre za spremembo kulture upravljanja," je še poudarila McAllisterjeva. Čeprav do volitev ostaja še nekaj mesecev, je že zdaj jasno, da želi Uefa prvič po dolgem času oblikovati resno alternativo Infantinu in odpreti razpravo o prihodnjem vodenju najvplivnejše nogometne organizacije na svetu.