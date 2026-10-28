Uefa izstavila račun za divjanje navijačev: zaprtje tribune in denarna kazen

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Crveno zvezdo vodi Španec Albert Riera, nekdanji trener Olimpije in Celja, eden od zvezdnikov ekipe pa je tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Tekma drugega kroga konferenčne lige med Crveno zvezdo in Koebenhavnom se je 22. oktobra v Beogradu končala z 2:2.

Albert Riera FOTO: Profimedia

Zaradi rasističnega oziroma diskriminatornega vedenja navijačev je Uefa aktivirala predhodno pogojno kazen delnega zaprtja stadiona, kar pomeni, da bo na naslednji domači evropski tekmi Crvene zvezde zaprt sektor 3 severne tribune.

Crvena zvezda bo naslednjo domačo tekmo v konferenčni ligi odigrala 5. novembra, ko bo v Beogradu na stadionu Rajka Mitića gostila andorski Inter Club d'Escaldes. Za enak prekršek je v torek klubu izrekla še 25.000 evrov kazni in odredila dodatno delno zaprtje stadiona. Ta ukrep je izrekla v obliki pogojne kazni za obdobje dveh let in se bo uveljavil, če bo klub v tem času ponovil podoben prekršek.

Crvena zvezda bo morala plačati še 52.500 evrov zaradi posredovanja sporočila, ki po oceni Uefe ni primerno za športni dogodek, ter 6000 zaradi prižiganja pirotehnike. Uefa je Crveno zvezdo zaradi navijaških incidentov letos kaznovala že večkrat. Rdeče-beli so morali septembra zaradi dogajanja na tekmi proti Viktorii Plzen plačati 98.250 evrov, Uefa pa je aktivirala tudi pogojno kazen prepovedi prodaje vstopnic za gostujočo tekmo, zaradi česar njeni navijači niso mogli na gostovanje pri Luganu. Marca je beograjski klub zaradi incidentov na tekmi proti Lillu prejel še 95.500 evrov kazni.

Uefin pritožbeni organ je kaznoval tudi francoski Lens in bratislavski Slovan, za katerega igra slovenski napadalec Andraž Šporar. Lens bo zaradi prižiganja pirotehnike odslužil predhodno pogojno kazen prepovedi prodaje vstopnic svojim navijačem za naslednjo gostujočo tekmo evropskih klubskih tekmovanj. Poleg tega bo plačal 80.000 evrov kazni in moral navijačem prepovedati nakup vstopnic za še dve gostujoči tekmi. Druga od teh dodatnih prepovedi je pogojna za dve leti.

Andraž Šporar v dresu Slovana iz Bratislave FOTO: Profimedia

Slovan Bratislava je zaradi metanja predmetov in neredov navijačev na gostovanju pri Romi, ki se je 20. oktobra končalo s porazom z 0:4, prejel 40.000 evrov kazni in prepoved prodaje vstopnic svojim navijačem za naslednjo gostujočo tekmo evropskih klubskih tekmovanj.