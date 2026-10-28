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Nogomet

Uefa izstavila račun za divjanje navijačev: zaprtje tribune in denarna kazen

Beograd, 28. 10. 2026 11.24 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Navijači Crvene zvezde Delije

Evropska nogometna zveza Uefa je Crveno zvezdo kaznovala zaradi rasističnega oziroma diskriminatornega vedenja navijačev, uporabe pirotehnike in neprimernega sporočila na tekmi konferenčne lige proti Koebenhavnu. Beograjskemu klubu je izrekla 83.500 evrov denarne kazni in odredila zaprtje dela severne tribune na naslednji domači evropski tekmi.

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Crveno zvezdo vodi Španec Albert Riera, nekdanji trener Olimpije in Celja, eden od zvezdnikov ekipe pa je tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Tekma drugega kroga konferenčne lige med Crveno zvezdo in Koebenhavnom se je 22. oktobra v Beogradu končala z 2:2.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Zaradi rasističnega oziroma diskriminatornega vedenja navijačev je Uefa aktivirala predhodno pogojno kazen delnega zaprtja stadiona, kar pomeni, da bo na naslednji domači evropski tekmi Crvene zvezde zaprt sektor 3 severne tribune.

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Crvena zvezda bo naslednjo domačo tekmo v konferenčni ligi odigrala 5. novembra, ko bo v Beogradu na stadionu Rajka Mitića gostila andorski Inter Club d'Escaldes. Za enak prekršek je v torek klubu izrekla še 25.000 evrov kazni in odredila dodatno delno zaprtje stadiona. Ta ukrep je izrekla v obliki pogojne kazni za obdobje dveh let in se bo uveljavil, če bo klub v tem času ponovil podoben prekršek.

Crvena zvezda bo morala plačati še 52.500 evrov zaradi posredovanja sporočila, ki po oceni Uefe ni primerno za športni dogodek, ter 6000 zaradi prižiganja pirotehnike. Uefa je Crveno zvezdo zaradi navijaških incidentov letos kaznovala že večkrat. Rdeče-beli so morali septembra zaradi dogajanja na tekmi proti Viktorii Plzen plačati 98.250 evrov, Uefa pa je aktivirala tudi pogojno kazen prepovedi prodaje vstopnic za gostujočo tekmo, zaradi česar njeni navijači niso mogli na gostovanje pri Luganu. Marca je beograjski klub zaradi incidentov na tekmi proti Lillu prejel še 95.500 evrov kazni.

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Uefin pritožbeni organ je kaznoval tudi francoski Lens in bratislavski Slovan, za katerega igra slovenski napadalec Andraž Šporar. Lens bo zaradi prižiganja pirotehnike odslužil predhodno pogojno kazen prepovedi prodaje vstopnic svojim navijačem za naslednjo gostujočo tekmo evropskih klubskih tekmovanj. Poleg tega bo plačal 80.000 evrov kazni in moral navijačem prepovedati nakup vstopnic za še dve gostujoči tekmi. Druga od teh dodatnih prepovedi je pogojna za dve leti.

Andraž Šporar v dresu Slovana iz Bratislave
Andraž Šporar v dresu Slovana iz Bratislave
FOTO: Profimedia

Slovan Bratislava je zaradi metanja predmetov in neredov navijačev na gostovanju pri Romi, ki se je 20. oktobra končalo s porazom z 0:4, prejel 40.000 evrov kazni in prepoved prodaje vstopnic svojim navijačem za naslednjo gostujočo tekmo evropskih klubskih tekmovanj.

Razlagalnik

Uefa (Union of European Football Associations) je krovna organizacija evropskega nogometa, ustanovljena leta 1954. Njena glavna naloga je upravljanje, razvoj in promocija nogometa v Evropi. Organizira klubska tekmovanja, kot so Liga prvakov, Evropska liga in Konferenčna liga, ter reprezentančna tekmovanja, kot je Evropsko prvenstvo. Uefa postavlja pravila igre, nadzoruje disciplinske postopke in skrbi za integriteto športa skozi različne predpise, vključno z bojem proti rasizmu in neprimernemu vedenju navijačev.

Rajko Mitić (1922–2008) je bil legendarni jugoslovanski nogometaš in eden najbolj prepoznavnih simbolov kluba Crvena zvezda. Za klub je odigral več kot 500 tekem in bil njegov prvi kapetan. Bil je izjemen napadalec in eden najboljših igralcev v zgodovini jugoslovanske reprezentance, za katero je nastopil na treh olimpijskih igrah. Stadion v Beogradu, kjer domuje Crvena zvezda, so leta 2014 uradno preimenovali v Stadion Rajka Mitića v njegovo čast.

Konferenčna liga (Uefa Europa Conference League) je tretje po vrsti evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga je Uefa uvedla leta 2021. Njen namen je omogočiti večjemu številu klubov iz različnih evropskih držav, da se pomerijo na mednarodni ravni. V hierarhiji tekmovanj se uvršča pod Ligo prvakov in Evropsko ligo, zmagovalec pa si zagotovi mesto v naslednji sezoni Evropske lige.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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