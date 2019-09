Čeferin s Figom, Maloudajem in Aćimovićem na Trgu republike

Tokrat bo IO Evropske nogometne zveze (Uefa) odločal o tekmah in tekmovanjih, kot so dodelitev finala Lige prvakov v letih 2021, 2022 in 2023. Pred tremi tedni so prek ameriške tiskovne agencije APv javnost pricurljala namigovanja, da naj bi imel leta 2021 največ možnosti za finalno tekmo stadion Zenita v Sankt Peterburgu, 2022 Allianz Arena v Münchnu, 2023 pa londonski Wembley. V tej sezoni bo gostitelj Istanbul.

Določili bodo tudi gostitelja finala Lige Evropa in evropskega superpokala 2021, znani pa bodo še organizatorji evropskega prvenstva v futsalu 2022 ter zaključnih mladinskih turnirjev 2021 in 2022. Prav tako bo na agendi določanje pravil žreba skupin za EP 2020. Predvidoma bodo v Ljubljani odločali tudi o spremembah v Ligi narodov, kjer naj bi ligo A razširili z 12 na 16 ekip. Odločitve bodo sporočili na novinarski konferenci po zasedanju IO, ki bo med 13.30 in 17.00. Prenos novinarske konference predsednika Uefe Aleksandra Čeferinaboste lahko ob 17. uri spremljali na naši spletni strani.

Že dopoldne bodo ob 9.00 (prenos ob 8.50 na 24ur.com) na festivalu na Trgu republike v Ljubljani, kjer bodo zagnali nov Uefin štiriletni program Nogomet v šolah. Čeferin in nekatere nogometne legende, vključno z Luisom Figom, Florentom Maloudajemin Milenkom Aćimovićem, bodo pri tem na omenjeni lokaciji igrali z otroki iz slovenskih, italijanskih, avstrijskih, hrvaških in madžarskih šol. Ob 11.00 bo člane IO Uefe sprejel tudi predsednik države Borut Pahor.