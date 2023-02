Uefa je odgovorna za neljube dogodke pred in med lanskim finalom LP

Evropska nogometna zveza Uefa nosi primarno odgovornost za varnostne napake, ki "so skoraj vodile do katastrofe" na finalu Lige prvakov 2022 v Parizu med Real Madridom in Liverpoolom, veli povzetek poročila, ki ga je naročila Uefa. Liverpool je dan po objavi zelo kritičnega poročila pozval Uefo k uveljavi priporočil neodvisne komisije za preprečitev izgredov.

Na finalu Lige prvakov 2022 v Parizu med Real Madridom in Liverpoolom (1:0) je prišlo do večjih izgredov, v katerih je bilo poškodovanih več ljudi. Uefa je po izgredih naročila neodvisno preiskavo izgredov. Ta je pokazala, je zapisano v poročilu, da Uefa nosi "glavno odgovornost za izgrede", ki so skoraj privedli do tega, da je finale LP postal "katastrofa z množičnimi smrtnimi žrtvami". "Uefa je sinoči objavila poročilo neodvisne komisije o pomanjkljivostih, ki smo jih iz prve roke videli v Parizu, in v tem kontekstu pozivamo Uefo in druge na vrhu piramide nogometne ureditve, da stopijo skupaj in sprejmejo pozitivne varnostne ukrepe, da zagotovimo, da ne bo več takšnih napak," so pri Liverpoolu zapisali v izjavi.

icon-expand Navijači Liverpoola pred stadionom Stade de France v Parizu. FOTO: AP

"Uefo pozivamo, naj v celoti uveljavi priporočila, kot jih je začrtala neodvisna komisija, ne glede na to, kako težko je. S tem bi zagotovili, da je varnost navijačev prioriteta številka 1." Poročilo je prav tako v celoti oprostilo navijače, ki jih je Uefa sprva krivila, da so prepozno prišli na stadion in s tem povzročili, da je bil začetek tekme preložen za več kot pol ure. Francoske oblasti so prav tako netočno trdile, da so se težave pojavile zaradi več tisoč navijačev brez vstopnic ali s ponarejenimi vstopnicami, ki so skušali pridobiti dostop. Številni navijači, ki so obiskali Stade de France, so bili preživeli ali sorodniki žrtev nesreče v Hillsboroughu leta 1989, v kateri je umrlo 97 ljudi, in zanje so bili dogodki tiste noči še posebej travmatični, so še zapisali pri Liverpoolu. "Kot nogometni klub s ponosno zgodovino v Evropi pozivamo Uefo, da naredi pravo stvar in uresniči 21 priporočil za zagotovitev varnosti vseh nogometnih navijačev, ki se bodo udeležili katere koli prihodnje nogometne tekme pod njenim okriljem."