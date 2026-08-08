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Nogomet

Uefa je potrdila izplačilo odpravnine 'ljubici' Giannija Infantina

Nyon, 08. 08. 2026 17.03 pred enim dnevom 2 min branja 20

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Uefa je potrdila izplačilo odpravnine nekdanji zaposleni, ki naj bi imela po pisanju britanskih medijev intimen odnos z nekdanjim generalnim sekretarjem Uefe in sedanjim predsednikom Fife Giannijem Infantinom. Ta je te navedbe zanikal, poroča britanska Press Association.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Gianni Infantino je bil zaposlen na Uefi od leta 2000 do februarja 2016, ko je postal predsednik Fife. Od leta 2009 do odhoda na Fifo je opravljal funkcijo generalnega sekretarja. Septembra 2016 je vodenje Uefe prevzel Slovenec Aleksander Čeferin.

Uefa je v izjavi potrdila plačilo ob odhodu nekdanje zaposlene pred leti. Daily Telegraph je v petek poročal, da je ženska, ki je imela odnos z Infantinom, prejela šestmestno odpravnino.

"Seznanjeni smo z medijskimi poročanji in lahko potrdimo, da je bila odpravnina izplačana navedeni osebi, pri čemer je ta prejela tudi plačilo šolnine za program MBA v eni izmed lokalnih izobraževalnih ustanov," je dejal predstavnik evropske nogometne zveze.

Uefa je pri tem pojasnila, da je bilo izplačilo opravljeno v skladu s takratnimi pravilniki glede odpravnin. "Z letom 2016 so bila pravila na tem področju zaostrena in trenutni pravilniki, ki se nanašajo na zaposlene na vseh ravneh, so skladni s pravili v naprednih gospodarskih družbah," so navedli.

Medijska poročanja o izplačani odpravnini so se pojavila v času pritiska na Infantina zaradi kontroverznega predloga za prodajo deleža tržnih pravic v Fifinih tekmovanjih. Predlog je Infantino po velikem pritisku članic Fife, med drugim tudi Uefe, umaknil, a se zdaj sooča z zahtevami po odstopu.

Tiskovni predstavnik Fife je za Daily Telegraph ostro zanikal trditve o Infantinovem odnosu z zaposleno. "Predsednik Fife Gianni Infantino zanika te navedbe, saj so popolnoma neresnične," je dejal. Dodal je, da zaposleni na Uefi ali Fifi niso nikoli sprožili pritožbe proti Infantinu, saj da ta nikoli ni bil vpleten v kakršnekoli nepravilnosti.

"Vse odločitve organizacij v zvezi z zaposlenimi, vključno z odhodi in odpravninami, so vedno odobrili direktorji za to področje na podlagi veljavnih pravilnikov," je še zatrdil predstavnik Fife.

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KOMENTARJI20

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borjac
09. 08. 2026 09.26
Inmfantino je najbolj skorumpirana birokratska vodilna oseba v Svetovnem športu , on upravlja z Fifinami milijardami tako kot DA BI BIL TA DENAR NJEGOV , umazani skorumpiranec.
Odgovori
+1
1 0
JanezOrban
08. 08. 2026 20.03
Ta je direkt za v to Janševo vlado!
Odgovori
+2
6 4
Slovenska pomlad
08. 08. 2026 18.49
Pravi janšist.
Odgovori
+4
8 4
Colgate
08. 08. 2026 18.35
Pač Italijan, prevarant
Odgovori
+6
8 2
poper00
09. 08. 2026 09.47
švicar
Odgovori
0 0
bandit1
08. 08. 2026 18.33
Samo da bo tiho da ne zvejo naše žene, daj plačaj.
Odgovori
+7
8 1
JanezNovakJohn
08. 08. 2026 18.30
To je pa že preveč. Najbogatejši kradejo kot srake vse povsod v svetu.
Odgovori
+10
10 0
Petur
08. 08. 2026 18.10
nogomet je samo denar..pranje..vvišje uspeš,več lahko zajameš.uničenih ogromno mladeničev..tudi največji končajo v sumljivih poslih.......
Odgovori
+9
9 0
Luka40
08. 08. 2026 17.38
Ljudje saj niste neumni ne?? Več kot očitno so dvomi resnični! - ni res, da vsak dobi 6 mestno odpravnino pri Fifi in še šolnino povrhu, - ni zanikanja izplačila s strani Fife, - Infantilno takoj poudarja #da zoper njega ni bilo pritožb!!, -Infantino zatrjuje,da je vse popolnoma neresnično!!!, - mlada zaposlena kar na enkrat zelo napreduje in dobi 30% povišico..... Bolj pomembno vprašanje katerega leta je bila izplačana? Ali pred ali med predsedovanjem Čeferina?? Če je bilo med ima tudi Čeferin prste v marmeladi!!!!
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-4
6 10
street45
08. 08. 2026 18.06
Preberi še enkrat, to je bilo pred Čeferinom. Z letom 2016, ko je Čeferin prevzel UEFO, so pod njegovim vodstvom te stvari zaostrili.
Odgovori
+10
13 3
Luka40
08. 08. 2026 18.15
In kje točno piše kdaj je bilo izplačilo?
Odgovori
-1
1 2
YouRangMyLord
08. 08. 2026 18.32
v prejšnjem članku, ki je umaknjen s prve strani....
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1935308
08. 08. 2026 18.34
Če že bereš, potem to tudi procesiraj..
Odgovori
+2
4 2
Luka40
08. 08. 2026 18.38
Procesirati kaj?
Odgovori
-5
0 5
štrekeljc
08. 08. 2026 19.41
Prebrano!
Odgovori
+2
3 1
galyo77
08. 08. 2026 21.38
Še enkrat preberi, počasi ...ker je tudi iz tega članka razvidni, da se je izplačilo zgodilo pre Čeferinom....san bo šlo....maš to....
Odgovori
+1
1 0
poper00
09. 08. 2026 09.49
luka40 problemi?
Odgovori
0 0
sencina
08. 08. 2026 17.34
Gotov je
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+4
5 1
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