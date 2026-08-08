Uefa je potrdila izplačilo odpravnine 'ljubici' Giannija Infantina

Gianni Infantino je bil zaposlen na Uefi od leta 2000 do februarja 2016, ko je postal predsednik Fife. Od leta 2009 do odhoda na Fifo je opravljal funkcijo generalnega sekretarja. Septembra 2016 je vodenje Uefe prevzel Slovenec Aleksander Čeferin.

Uefa je v izjavi potrdila plačilo ob odhodu nekdanje zaposlene pred leti. Daily Telegraph je v petek poročal, da je ženska, ki je imela odnos z Infantinom, prejela šestmestno odpravnino.

"Seznanjeni smo z medijskimi poročanji in lahko potrdimo, da je bila odpravnina izplačana navedeni osebi, pri čemer je ta prejela tudi plačilo šolnine za program MBA v eni izmed lokalnih izobraževalnih ustanov," je dejal predstavnik evropske nogometne zveze.

Uefa je pri tem pojasnila, da je bilo izplačilo opravljeno v skladu s takratnimi pravilniki glede odpravnin. "Z letom 2016 so bila pravila na tem področju zaostrena in trenutni pravilniki, ki se nanašajo na zaposlene na vseh ravneh, so skladni s pravili v naprednih gospodarskih družbah," so navedli.

Medijska poročanja o izplačani odpravnini so se pojavila v času pritiska na Infantina zaradi kontroverznega predloga za prodajo deleža tržnih pravic v Fifinih tekmovanjih. Predlog je Infantino po velikem pritisku članic Fife, med drugim tudi Uefe, umaknil, a se zdaj sooča z zahtevami po odstopu.

Tiskovni predstavnik Fife je za Daily Telegraph ostro zanikal trditve o Infantinovem odnosu z zaposleno. "Predsednik Fife Gianni Infantino zanika te navedbe, saj so popolnoma neresnične," je dejal. Dodal je, da zaposleni na Uefi ali Fifi niso nikoli sprožili pritožbe proti Infantinu, saj da ta nikoli ni bil vpleten v kakršnekoli nepravilnosti.

"Vse odločitve organizacij v zvezi z zaposlenimi, vključno z odhodi in odpravninami, so vedno odobrili direktorji za to področje na podlagi veljavnih pravilnikov," je še zatrdil predstavnik Fife.