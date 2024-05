Uefa je sporočila: Slovenec bo glavni sodnik na velikem finalu Lige prvakov

Uefin sodniški odbor je sporočil, da bo Slovenec Slavko Vinčić glavni sodnik na obračunu Borussie Dortmund in Real Madrida v velikem finalu Lige prvakov 1. junija na Wembleyju. Dodali so, da bo Romun Istvan Kovacs sodil na finalu Lige Evropa med Atlanto in Bayer Leverkusnom v Dublinu 22. maja s prenosom na Kanalu A in VOYO.