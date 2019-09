Uefa kaznovala Crveno Zvezdo, Delij zaradi rasizma ne bo v London

Uefa se je po obsežnejši preiskavi odločila kaznovati Crveno Zvezdo zaradi rasističnih izpadov in žalitev na tekmi proti finskemu HJK, ki so jo nogometaši srbskega prvaka odigrali v okviru drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Kot so sporočili pri krovni zvezi, bo morala Crvena Zvezda plačati tudi 50 tisoč evrov kazni, njihovi najzvestejši navijači pa ne bodo smeli potovati na tekmo v London. Previdnost Uefe je več kot razumljiva, saj je na tekmah Tottenhama v preteklosti večkrat prišlo do antisemitskih vzklikanj, obnašanje Delij pa pred takšnim gostovanjem gotovo ni vzbujalo pretiranega optimizma.