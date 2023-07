Uefa kaznovala Olimpijo z 10.000 evri

Ob Olimpiji so bili predmet preiskav CFBC številni drugi klubi, med njimi tudi velikana Barcelona in Manchester United.

Ljubljanska Olimpija bo morala plačati 10.000 evrov kazni, ker v zahtevanem roku ni predložila popolnih in točnih informacij o stanju svojih financ. Poleg Ljubljančanov sta bila z 10.000 evri zaradi nepopolnih informacij ali zgrešenih rokov kaznovana še latvijska Riga in slovaški Slovan.

Najvišjo kazen bi utegnila plačati belgijski Antwerpen in turški Trabzonspor, in sicer po dva milijona evrov pogojne kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev o finančni vzdržnosti.

Kluba sta z Uefo sicer sklenila sporazum, da bosta plačala po 300.000 evrov, ostalih 1,7 milijona evrov pa v kolikor ne bosta izpolnjevala pogojev v prehodnem obdobju do konca sezone 2025/26.

Zaradi ostalih nepravilnosti morajo tudi turški Konyaspor, ciprski Apoel, portugalski Porto ter belgijski Anderlecht plačati po 100.000 evrov.

Uefa je preiskovala še devet klubov, med njimi so italijanski Milan, Roma in Inter ter francoski PSG, Marseille, Lille in Monaco ter turški Bešiktaš izpolnili zastavljene cilje za proračunsko leto, turški Istanbul Basaksehir pa ni izpolnil pogojev ter bo moral plačati kazen v višini 400.000 evrov.