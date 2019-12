Uefa kaznovala Olimpijo zaradi finančne nediscipline

Krovna evropska nogometna organizacija, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, je sporočila, da je disciplinsko telo odbora za finančni nadzor kaznoval tri klube, poleg Olimpije še Crveno Zvezdo in kazahstanski Ordabasi Šimkent, zaradi kršitev tako imenovanih pravil finančnega fair playa.

Omenjeni klubi so se znašli v preiskavi predvsem zaradi plačilne nediscipline, torej zamujenih plačil, je še zapisala Uefa v sporočilu za javnost, pri tem pa ni navedla dodatnih podrobnosti. Najhujša kazen je doletela Ordabasi, ki ne bo smel igrati v evropskih tekmovanjih v naslednjih dveh sezonah, ko bi mu to sicer pripadlo. Tej kazni se sicer lahko še izogne, če dolgovane zneske poravna do 31. januarja 2020, v vsakem primeru pa bo klub moral plačati 100.000 evrov kazni.