Uefa kaznovala Srbijo, BiH, Madžarsko, Estonijo in Gruzijo

Srbski navijači so v Leskovcu na tekmi s Švico, ki jo je Srbija dobila z 2:0, izžvižgali himno gostov in izobesili transparente, povezane s Kosovom. Za to so si prislužili 52.000 evrov kazni, poleg tega pa tudi dvoletno delno zaprtje stadiona.

Nogometna zveza Bosne in Hercegovine je prejela 29.250 evrov kazni za rasistično in diskriminatorno obnašanje ter za metanje predmetov na zelenico na tekmi z Madžarsko. Nogometaši BiH bodo na naslednji tekmi, ko bodo gostili Nizozemce, igrali pred delno zaprtim stadionom.

Kazen je zaradi rasističnega in diskriminatornega obnašanja doletela tudi Madžare. Madžarska nogometna zveza bo morala plačati 35.000 evrov, medtem ko ji je prepovedana prodaja vstopnic svojim navijačem na gostovanju na Nizozemskem.

Estonci so prejeli kazen 10.000 evrov za neprimerno vedenje navijačev na tekmi s Švedsko, Gruzijci pa 56.000 evrov za neprimerno obnašanje navijačev na tekmi z Albanijo.