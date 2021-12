Uefa kaznovala več klubov Lige Evropa

Uefa je obenem naročila Antwerpnu, naj "v 30 dneh stopi v stik z Eintrachtom in se dogovori o višini odškodnine zaradi škode, ki so jo povzročili njegovi navijači", piše nemška agencija dpa. Eintracht Frankfurt bo moral zapreti sektor za domače navijače, ker so prejšnji mesec na tekmi proti Antwerpnu na igrišče zmetali pirotehniko, nemški klub bo moral plačati tudi 30 tisoč evrov.

Nizozemski klub Feyenoord bo moral plačati 48 tisoč evrov kazni po tekmi proti praški Slavii in ne bo smel prodajati vstopnic gostujočim navijačem za eno tekmo s preizkusno dobo dveh let zaradi prižiganja ognjemetov in metanja predmetov na tekmi proti Slavii. Feyenoord mora Slavii povrniti tudi nastalo škodo.

Legia Varšava in Brondby sta prav tako prejela kazen delnega zaprtja stadionov, drugi nizozemski klub, AZ Alkmaar, pa bo moral zaradi incidentov na zadnjih tekmah naslednjo tekmo v gosteh igrati brez svojih navijačev.