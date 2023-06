UEFA Liga prvakov ostaja na Kanalu A

FOTO: PRO PLUS

Najvišjo gledanost je dosegla finalna tekma, saj si jo je ogledalo kar 58 odstotkov gledalcev, ki so gledali televizijske vsebine. (Vir: AGB Nielsen Media research, ciljna skupina 18–54 let, delež gledalcev TV-vsebin v živo in z zamikom na isti dan, 6. 9. 2022–10. 6. 2023.)

Nogometno Ligo prvakov boste lahko tudi v prihodnje spremljali na Kanalu A

UEFA Liga prvakov je eno izmed najbolj atraktivnih športnih tekmovanj na svetu, ki navdušuje milijone nogometnih ljubiteljev po vsem svetu. Medijska hiša PRO PLUS je s podaljšanjem pogodbe potrdila svojo zavezanost zagotavljanju vrhunskih športnih vsebin svojim gledalcem in nadaljuje dolgoletno partnerstvo z Evropsko nogometno zvezo (UEFA). Kanal A bo tekmovanje UEFA Lige prvakov obogatil s strokovnimi analizami in zanimivimi zgodbami iz zakulisja, s čimer bo nudil gledalcem najboljšo izkušnjo gledanja.

"Z veseljem sporočamo, da bodo nogometne zvezde, spektakularne tekme in navijaška strast še naprej doma na Kanalu A. S tem utrjujemo naš položaj kot glavno destinacijo za športne navdušence," je dejala Danica Knego, direktorica programa na PRO PLUS. "Podaljšanje ekskluzivnih pravic za prenos teh prestižnih tekmovanj potrjuje našo predanost zagotavljanju izjemnih vsebin in ponujanju gledalcem najboljše gledalske izkušnje."

Guy-Laurent Epstein, direktor marketinga UEFA, ob tem dodaja: "Z veseljem potrjujemo, da je družba Pro Plus podaljšala pravice za UEFA Ligo prvakov za obdobje 2024–2027. Medijska hiša bo slovenskemu občinstvu na svojih priljubljenih kanalih še naprej zagotavljala visokokakovostne prenose tekmovanja."

Podaljšana pogodba o medijskih pravicah potrjuje zavezanost medijske hiše PRO PLUS k vlaganju v vrhunske športne vsebine in zagotavljanju raznolikih vsebinskih možnosti gledalcem. Gledalci na Kanalu A lahko pričakujejo nepozabno izkušnjo spremljanja najbolj prestižnega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu.