Uefa Madžarsko kaznovala s tremi tekmami igranja za zaprtimi vrati

Uefa je preiskavo odprla zaradi domnevnih homofobnih in diskriminatornih letakov ter opičjih zvokov, za katere so poskrbeli madžarski navijači med tekmama skupinskega dela na letošnjem evropskem prvenstvu, ki sta potkeali v Budimpešti proti Portugalski in Franciji. Tarča opičjih zvokov naj bi bil ob dotiku žoge predvsem temnopolti napadalec Francije Kylian Mbappe, verbalno pa naj bi navijači napadli tudi napadalca Karima Benzemaja, ki je alžirskega porekla. Poleg tega je bil žalitev v Budimpešti deležen tudi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Madžarski navijači so na tekmo s Portugalsko prinesli transparente s sovražnimi napisi proti skupnosti LGBT, madžarski nogometni privrženci pa so se neprimerno vedli tudi med tekmo Madžarske in Nemčije v Münchnu. Etična komisija Uefe je zato odločila, da mora Madžarska naslednje tri tekme pod okriljem Uefe odigrati pred praznim stadionom, s tem da za tretjo tekmo za obdobje naslednjih dveh let velja pogojna kazen.