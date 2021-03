Uefa med članskim EP načrtuje tekme tudi z gledalci

Poleg Londona, ki bo na stadionu Wembley predvidoma gostil polfinalni tekmi in veliki finale, so na seznamu prirediteljev tudi Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Baku (Olimpijski stadion), Bilbao (San Mames), Budimpešta (Puskas Arena), Bukarešta (Arena Nationala), Dublin (Aviva), Glasgow (Hampden Park), Kopenhagen (Parken), München (Allianz Arena), Rim (Olimpijski stadion) in Sankt Peterburg (Krestovski).