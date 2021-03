Uefa med prvenstvom U-21 pričenja s kampanjo 'Čistejši zrak, boljša igra'

Kot del kampanje bo Združenje prek platforme "Uefa Count Us In" nagovarjalo nogometaše in ljubitelje nogometa k sodelovanju v obliki majhnih zavez h korakom, ki lahko z enostavnimi spremembami življenjskih navad prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka: odločitev za več hoje ali vožnje s kolesom, majhna znižanja temperature ogrevanja gospodinjstev ali zmanjšanje količine zavržene hrane. Vsaka zaveza oz. zaobljuba se bo prištela k skupnemu števcu učinkov, ki korake pretvori v resnične doprinose k znižanju ogljičnih odtisov sodelujočih, so zapisali pri Uefi.

Med skupinskim delom tekmovanja (24. 3. do 31. 3.) in izločilnimi boji v sklepnem delu prvenstva (31. 5. do 6. 6.) bo Uefa izvajala serijo pilotnih iniciativ, podprtih od vodilnih organizacij na področju podnebnih ukrepov in zaščite okolja.

"Pozdravljam osredotočenost Uefe proti okoljski onesnaženosti in novo kampanjo 'Čistejši zrak, boljša igra'," pa je povedal evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius . "Onesnaženost zraka ima zelo resničen učinek na naše zdravje in počutje. Tudi na možnost, kdaj in kje lahko uživamo v športu. To je eden od mnogih razlogov, zakaj smo zavezani k ambiciji ničelne onesnaženosti Evropske unije," je pristavil Litovec.

"Če lahko kampanja 'Čisti zrak, boljša igra' motivira ljubitelje nogometa k sprejemanju majhnih sprememb, ki izboljšujejo kakovost zraka, bo posledica kampanje skupna korist za našo družbo," je ob tem povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin ob naznanitvi kampanje v torek. Pobudo kampanje, ki jo vodi Uefina divizija za družbeno odgovornost, sta ob "Count Us In" podprli še Evropska komisija (EK) in Svetovni sklad za naravo (WWF).

Čeferin: Resnična in prisotna grožnja "Slaba kakovost zraka ogroža dolgoročno zdravje naše družbe in športa," je izpostavil Grosupeljčan na čelu Uefe Aleksander Čeferin. "Z doseganjem tako široke javnosti lahko igra nogomet pomembno vlogo pri ozaveščanju o resnični in prisotni nevarnost posledic onesnaženosti zraka - tako na zelenici kot zunaj nje," je prepričan 53-letnik.

Decembra lansko leto, je predsednik Čeferin pristopil k Evropskemu podnebnemu paktu, z zavezo, da bo Uefa uporabila svoj globalni doseg pri nagovarjanju javnosti in ozaveščanju o nujnosti okoljskih ukrepov ter pomagala motivirati in navdihniti privržence nogometa k spremembam, ki vodijo k reševanju planeta. UEFA je bila prav tako ena prvih podpisnic sporazuma Šport za podnebne ukrepe Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi okolja (UNFCCC) – mednarodnega okoljskega sporazuma, ki ga podpira 150 narodov.

Evropska komisija ocenjuje, da 130 evropskih mest trenutno ne zagotavlja standardov, ki jih določa zakonodaja o kakovosti zraka Evropske unije. Posledice izpostavljenosti onesnaženosti zraka le v Evropi na letni ravni povzročijo 400.000 smrtnih žrtev, so izpostavili pri Uefi. Znanstvene raziskave s tega področja sklepajo, da ima onesnaženost zraka negativen učinek na zdravje in zmogljivost igralk in igralcev. Študije dokazujejo, da lahko višji nivoji izpostavljenosti onesnaženosti zraka upočasnijo hitrost poteka igre do 15 % in znatno znižajo število podaj, so izsledke nedavnih študij še strnili pri Uefi.

"Na milijone Evropejcev ljubi nogomet. Uživajo v igranju in spremljanju nogometa. Ne glede, ali žogo brcamo na zelenici v parku ali na betonskem igrišču, si vsi, ki igramo, zaslužimo dihati čist zrak,"je še ugotovil Timmermans."Tako ljubitelji igre kot igralci pa lahko s svojimi osebnimi odločitvami pripomoremo k izhodu iz okoljske krize. Ena takšnih je že sam način, kako se odpravimo na nogometno tekmo," je zaključil.

UEFA in državi gostiteljici povezane za ustvarjanje trajne dediščine

Ob zavezi, da bo letošnje evropsko prvenstvo nogometnih reprezentanc do 21 let ogljično nevtralen dogodek, Uefa tesno sodeluje znogometnima zvezama Madžarske in Slovenije, s ciljem ustvarjanja trajne in pozitivne dediščine, ki se bo izkazala v obliki naporov, ki bodo dolgoročno znižali onesnaženost zraka v državah. S tem namenom se je Uefa, ob podpori obeh nogometnih zvez, zavezala k investicijam, vezanim na aktivnosti sajenja dreves, javne souporabe koles in nagovarjanju k uporabi koles med prvenstvom, še sporočajo z Uefe. "S temi simbolnimi ukrepi želimo odgovorno okrepiti svoje delovanje na okoljskem področju in podpreti zelene iniciative, povezane s širšo nogometno skupnostjo,"je povedal Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS).

"Vsak državljan je lahko ponosen, da Slovenija dosega in postavlja visoke standarde na področju skrbi za okolje,"je dodal."Vsak posameznik mora sprejeti odgovornost pri zaščiti našega planeta. Zemlja se ne bo nehala vrteti, a naša dolžnost je, da svet zanamcem pustimo vsaj v enakem stanju, kot smo ga prejeli, če ne v nekoliko boljšem. To zajema tudi kakovost zraka, ki ga dihamo,"je zaključil predsednik NZS.