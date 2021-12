UEFA namerava združiti evropske in južnoameriške ekipe na enem turnirju

"UEFA dela na vrsti projektov s CONMEBOL-om (Južnoameriška nogometna zveza), tudi na skupni Ligi narodov, a še nič ni določeno in odločitve o tem še niso sprejete," so v petek zvečer zapisali pri UEFA. Liga narodov trenutno združuje 55 evropskih reprezentanc. Slovenija bo v naslednji izvedbi igrala v ligi B in zahtevni skupini s Švedsko, Srbijo in Norveško.