Uefa ne bo kaznovala Neurja zaradi mavričnega kapetanskega traka

Iz pisarne DFB so sporočili, da so od Uefe prejeli sporočilo, da je bil celoten postopek ustavljen in da je nošenje mavričnega kapetanskega traka Manuela Neuerja "znak raznolikosti in dobrega namena".

Tiskovni predstavnik DFB Jens Grittner je v zvezi s tem že v nedeljo dejal, da bo Neuer tudi v primeru morebitne Uefine kazni še naprej nosil mavrični kapetanski trak, ob tem pa tudi dodal, da DFB sodeluje v številnih kampanjah proti sovraštvu in nestrpnosti.