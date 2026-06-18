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Nogomet

UEFA ne bo posnemala prakse SP in uvedla obveznih premorov

Nyon, 18. 06. 2026 12.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. STA
Odmor za osvežitev

Odzivi na obvezne premore za rehidracijo na nogometnem SP so v javnosti naleteli na različne odmeve. Največ očitkov je poželo dejstvo, da premor prekine dinamiko igre, nogometne privržence pa jezi tudi, da večina televizij med premorom zavrti reklamni blok. Tudi evropska nogometna zveza obveznih premorov na podpira, sporočila je, da jih v evropskih tekmovanjih ne namerava uvesti in bodo tako še naprej odvisni od vremenskih razmer.

"Uefa ne načrtuje spremembe pravil in uvedbe enakih standardov v svoja tekmovanja. To vključuje tudi evropsko prvenstvo 2028 in Ligo prvakov," so z evropske nogometne zveze potrdili nemški tiskovni agenciji dpa.

V evropskem nogometu že dolgo velja, da se za prekinitev za rehidracijo glede na razmere na igrišču lahko odločijo sodniki sami.

Odmor za osvežitev
Odmor za osvežitev
FOTO: Profimedia

Medicinski pravilnik Uefe, ki je zavezujoč tudi za članice, pravi da naj sodniki poskrbijo za prekinitev pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija, ali pa tudi ko je presežen pri 32 stopinjah Celzija presežen index WBGT, ki je temelji na izmerjeni toploti in vlažnosti.

Premori za osvežitev tarča številnih kritik

V zvezi s premori na letošnjem SP, kjer sodniki v prvem in drugem polčasu po 22 minutah prekinejo tekmo za tri minute, so se pojavile številne kritike, da gre v prvi vrsti za povsem komercialne premore, ki so v severnoameriških športih standard, namenjeni pa predvsem marketingu.

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Sprva so bili premori mišljeni, da se nogometaše zavaruje pred ekstremno vročino predvsem na jugu ZDA in v Mehiki, kasneje pa so model razširili na vse tekme, z razlago, da ekipam na ta način zagotovijo enake pogoje in so premori zato obvezen del tekem tudi na klimatiziranih stadionih s strehami.

Odmor za osvežitev
Odmor za osvežitev
FOTO: Profimedia

To je sprožilo vprašanje o smiselnosti vsiljenih premorov na posamičnih tekmah in kritiko, da je nogometna tradicija zlorabljena v marketinške namene. Veselijo pa se številne televizijske postaje, ki so dobile dodaten atraktiven čas za lansiranje reklam.

Visoke prihodke tako napovedujejo v Veliki Britaniji, v Avstraliji je televizija pridobila McDonalds, ki se oglašuje samo med temi premori in so se že poimenovali Maccas Match Break. Podobno pa velja tudi za Nemčijo, Španijo in vse tiste države, kjer je zanimanje za nogomet veliko.

Premori lahko povsem obrnejo potek tekme

Kritiki pa izpostavljajo tudi, kako močno lahko premor spremeni razmerja moči na zelenici. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novinarji so pod drobnogled vzeli, kako triminutni premor vpliva na igro in odkrili ponavljajoč vzorec: ekipa, ki je imela premoč pred prekinitvijo, po nadaljevanju tekme doživi občuten padec v igri, pobudo pa prevzame nasprotna ekipa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mnenja pa so lahko zelo različna. Del medicinske stroke je meni, da so premori med polčasi prekratki in da bi nogometaši ob res visokih temperaturah potrebovali še dodatne ukrepe za znižanje telesne vročine in za to kar pet ali šest minut. V treh minutah bistvena ohladitev telesa po njihovem mnenju sploh ni možna.

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