UEFA ne bo posnemala prakse SP in uvedla obveznih premorov

"Uefa ne načrtuje spremembe pravil in uvedbe enakih standardov v svoja tekmovanja. To vključuje tudi evropsko prvenstvo 2028 in Ligo prvakov," so z evropske nogometne zveze potrdili nemški tiskovni agenciji dpa. V evropskem nogometu že dolgo velja, da se za prekinitev za rehidracijo glede na razmere na igrišču lahko odločijo sodniki sami.

Odmor za osvežitev FOTO: Profimedia

Medicinski pravilnik Uefe, ki je zavezujoč tudi za članice, pravi da naj sodniki poskrbijo za prekinitev pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija, ali pa tudi ko je presežen pri 32 stopinjah Celzija presežen index WBGT, ki je temelji na izmerjeni toploti in vlažnosti.

Premori za osvežitev tarča številnih kritik

V zvezi s premori na letošnjem SP, kjer sodniki v prvem in drugem polčasu po 22 minutah prekinejo tekmo za tri minute, so se pojavile številne kritike, da gre v prvi vrsti za povsem komercialne premore, ki so v severnoameriških športih standard, namenjeni pa predvsem marketingu.

Sprva so bili premori mišljeni, da se nogometaše zavaruje pred ekstremno vročino predvsem na jugu ZDA in v Mehiki, kasneje pa so model razširili na vse tekme, z razlago, da ekipam na ta način zagotovijo enake pogoje in so premori zato obvezen del tekem tudi na klimatiziranih stadionih s strehami.

Odmor za osvežitev FOTO: Profimedia

To je sprožilo vprašanje o smiselnosti vsiljenih premorov na posamičnih tekmah in kritiko, da je nogometna tradicija zlorabljena v marketinške namene. Veselijo pa se številne televizijske postaje, ki so dobile dodaten atraktiven čas za lansiranje reklam. Visoke prihodke tako napovedujejo v Veliki Britaniji, v Avstraliji je televizija pridobila McDonalds, ki se oglašuje samo med temi premori in so se že poimenovali Maccas Match Break. Podobno pa velja tudi za Nemčijo, Španijo in vse tiste države, kjer je zanimanje za nogomet veliko.

Premori lahko povsem obrnejo potek tekme

Kritiki pa izpostavljajo tudi, kako močno lahko premor spremeni razmerja moči na zelenici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Novinarji so pod drobnogled vzeli, kako triminutni premor vpliva na igro in odkrili ponavljajoč vzorec: ekipa, ki je imela premoč pred prekinitvijo, po nadaljevanju tekme doživi občuten padec v igri, pobudo pa prevzame nasprotna ekipa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke