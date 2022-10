'Uefa ne odvzema točk, lahko pa prepove sodelovanje na tekmah pod njenim okriljem'

Pri NZS so se že v četrtek odzvali glede na zapise, da naj bi se ljubljanski Olimpiji obetala kazen zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti. Kot so dejali v sporočilu za javnost, postopki Evropske nogometne zveze (Uefa) za preverjanje finančnega poslovanja slovenskih klubov, ki so nastopili v evropskih pokalih, še tečejo.

Kot so pojasnili na NZS, morajo klubi o poravnavanju obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb ter iz naslova prestopov igralcev Uefi prvič poročati po stanju na dan 30. 6., drugič pa po stanju na dan 30. 9., z rokom za oddajo drugega poročila do 18. oktobra 2022. Šele po drugem poročilu sledi odločitev Uefinega odbora za finančni nadzor (CFCB), ki med drugim odloči tudi o morebitnem dodatnem poročanju po stanju na dan 31. 12. ter v okviru svojih pristojnosti tudi o morebitnih sankcijah. "Uefa ne bo odvzemala točk posameznim klubom znotraj nacionalnih prvenstev, saj to ni njeno delo. Lahko pa prepove za krajše ali daljše obdobje posameznim klubom sodelovanje v tekmovanjih pod njenim okriljem," prihaja informacija iz zanesljivih virov s sedeža Uefe v Nyonu.

Mediji v petek obrnili in omilili ostre zapise

Potem ko so v četrtek pri nekaterih slovenskih medijih poročali o kaznih, ki da te dni grozijo vodilnemu moštvu državnega prvenstva, so v petek zapisali, da "odvzema točk, o katerem smo pisali včeraj, ne bo". Med drugim so v petek v članku med drugim dodali, da "črni scenarij ni morda tako dokončno zapečaten, kot smo mislili (in posredovali)".

Tudi pri nekaterih drugih medijih, ki so se v četrtek sklicevali na svoje vire, so v petek objavili, da "uradni postopki proti zmajem še niso stekli, sporočilo o postopkih Uefe pa pomeni, da ima Olimpija še kar nekaj časa za reševanje zaostalih obveznosti, vsaj v jesenskem delu sezone pa ji očitno z naslova Uefe kazni ne grozijo."