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Nogomet

Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja

Nyon, 06. 08. 2026 18.05 pred 3 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
S.V. STA
Aleksander Čeferin

Evropska nogometna zveza Uefa je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze Fifa še vedno obstaja. Pri Uefi poudarjajo, da podpora, ki jo je izvršni odbor Fife izrekel predsedniku Gianniju Infantinu, ni spremenila ničesar.

Infantino je pod velikim pritiskom, odkar so se 28. julija v javnosti pojavili načrti o prodaji manjšinskega deleža pravic za svetovno prvenstvo zasebnim vlagateljem. Predlog je nemudoma zavrnila Uefa, sledili pa sta ji tudi Azijska nogometna zveza ter zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov Concacaf.

Uefa je ob soglasni podpori vseh 55 članic zagrozila z bojkotom Fifinih tekmovanj, dokler načrt ne bo dokončno opuščen in ne bo zagotovljeno, da podobnih poskusov v prihodnje ne bo več.

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Infantino je zaradi odločnega nasprotovanja kasneje sporočil, da predlog umika. Fifin izvršni odbor mu je nato na sredini seji v Maroku po propadlem poskusu prodaje deleža izrekel podporo, vendar evropska zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin, vztraja, da njeni pogoji še vedno niso izpolnjeni.

"Uefine članice so bile zelo jasne glede pogojev za neudeležbo na Fifinih tekmovanjih. Prvič, predloge za prodajo velikih tekmovanj morajo umakniti, drugič, zagotoviti morajo, da takšnih poskusov uničenja igre ne bo več nikoli. Ti pogoji niso izpolnjeni," so sporočili iz Uefe.

Evropska zveza je obenem ponovila, da ne zaupa več Infantinovemu vodenju Fife. "Uefa je zelo jasno povedala, da je izgubila zaupanje v predsednikovanje Giannija Infantina. Objava, da se nekateri ljudje, zaposleni s strani Fifinega predsednika in katerih kariere so odvisne od njega, strinjajo z njim, ne spremeni ničesar," so bili ostri pri Uefi.

Strah pred vplivom zasebnega kapitala

Uefa je Infantinovemu predlogu nasprotovala predvsem zaradi bojazni, da bi zasebni vlagatelji pridobili vpliv na športna tekmovanja. V evropski zvezi se bojijo tudi, da bi vlagatelji zaradi povečevanja prihodkov zahtevali vedno večje in pogostejše turnirje, kar bi še dodatno obremenilo že zdaj natrpan nogometni koledar.

Dodatne pritiske na Infantina je sprožilo poročanje britanskega Guardiana. Časnik je v sredo objavil, da naj bi bil predsednik Fife pred leti vključen tudi v pogovore o propadlem poskusu ustanovitve evropske klubske superlige.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Iz dokumenta, ki ga je pridobil Guardian, naj bi bilo razvidno, da je Fifa oktobra 2020 izrazila pripravljenost, da bi novoustanovljeno tekmovanje največjih evropskih klubov nosilo njeno ime.

Mednarodna zveza naj bi brez vedenja svojih nacionalnih članic pripravljala tudi načrte za zmanjšanje števila reprezentančnih oken v korist novega klubskega tekmovanja, v katerem bi Fifa dobila tako imenovano zlato delnico.

Za poskusom ustanovitve superlige aprila 2021 je stalo 12 najbogatejših evropskih klubov, vendar je projekt zaradi ostrega nasprotovanja navijačev, nogometnih zvez in politične javnosti hitro propadel. Infantino se je takrat ob predstavitvi projekta javno izrekel proti superligi.

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KOMENTARJI20

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Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 13.02
Infantino je ptičkin za Pereza, ki ga je Čeferin tudi ugnal v kozji rog ....to je končana zgodba kot Perezova Superliga
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 10.45
Meni je všeč zamisel 96 reprezentanc na SP, da bi tudi Portugalska z Ronaldom lahko zaključila kot prva v skupinskem delu z nekaj sreče in pomoči
Odgovori
+0
1 1
REAList7
07. 08. 2026 09.42
Po mojem mnenju je edino UEFA tista, ki lahko ustavi to norost, ki se jo gre Infantino. Upam, da pritisnejo nanj in na vso organizacijo z vso močjo in brez popuščanja, dokler ta človek ne odstopi s položaja. Če pa ne bo, pa naj organizirajo neko novo tekmovanje pod okriljem UEFE. Trump, Infantino in Argentina z messijem na čelu pa se naj sami žogajo. Skorumpiranci pokvarjeni.
Odgovori
+1
2 1
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 10.43
To je UEFA jasno pokazala tudi , ko je ustavila norosti starega kriminalca iz Madrida , ko mu je Čeferin rekel, da če hoče se lahko sam žoga v Superligi.
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+0
1 1
FORTUDO1
07. 08. 2026 08.51
Čeferin naj kandidira za predsednika FIFE, da jo spravi v red!
Odgovori
0 0
FORTUDO1
07. 08. 2026 08.49
To bi bila še najbojša poteza. Potem FIFA nebi več poročala o rekordnih dobičkih na SP, če nebi sodelovale evropske reprezentance, bi z gotovostjo naklopfali veliko izgubo. Infantino je sanjal, da bi na SP sodelovalo ne samo 48 ampak 64 reprezentanc in kdo bi pa potem hodil gledat te ekipe, saj bi morale na SP sodelovati skoraj vse države iz ostalega sveta, mogoče kot so Fidži, Borundi in podobne?
Odgovori
0 0
BrezPitt
07. 08. 2026 08.21
Bravo Čeferin, kar lepo z vsemi topovi nad skorumpiranega Infatina, potem pa pusti futbal in pridi opravit še v Slovenijo z desnuharsko falango z jajotom na čelu.
Odgovori
+3
3 0
Roko66
07. 08. 2026 08.36
Točno to! Imaš podporo najmanj 70% Slovencev!
Odgovori
0 0
machine
07. 08. 2026 08.08
Gremo Infantino na zmago. Zruši Čeferina do daske!
Odgovori
-2
2 4
svoboda1234
06. 08. 2026 21.18
Hahahaha,predsednik Uefe drži za j ..a ameriški kapital
Odgovori
+7
7 0
bobiv
06. 08. 2026 20.35
Infantina je potrebno nagnat!
Odgovori
+7
8 1
borjac
06. 08. 2026 20.22
Infantino je podkupil Afrikance in Azijce..
Odgovori
+7
7 0
Fluxx
06. 08. 2026 19.49
Haha un pepček je mislil, da če ti Trump da podporo da to kej pomeni. Tko kot naš Janez, čist slinast potem pa kajla.
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+8
9 1
Roko66
06. 08. 2026 19.23
Bravo Čeferin, ne popuščaj dokler ne spakira!
Odgovori
+13
14 1
Teflonka
06. 08. 2026 19.18
Če ne gre drugače,pa gremo mi po svoje.
Odgovori
+7
8 1
Bassettt
06. 08. 2026 19.07
Čeferina za predsednika Fife!
Odgovori
+14
15 1
JAZsemTI
06. 08. 2026 19.00
Čeferin dobro privija prodanega Švicarja😏
Odgovori
+19
20 1
Janez23
06. 08. 2026 18.26
Vsa podpora Aleksandru Čeferinu in Luisu Figu, da odstranita tega norca iz Fife.
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+25
27 2
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