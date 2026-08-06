Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja

Infantino je pod velikim pritiskom, odkar so se 28. julija v javnosti pojavili načrti o prodaji manjšinskega deleža pravic za svetovno prvenstvo zasebnim vlagateljem. Predlog je nemudoma zavrnila Uefa, sledili pa sta ji tudi Azijska nogometna zveza ter zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov Concacaf. Uefa je ob soglasni podpori vseh 55 članic zagrozila z bojkotom Fifinih tekmovanj, dokler načrt ne bo dokončno opuščen in ne bo zagotovljeno, da podobnih poskusov v prihodnje ne bo več.

Infantino je zaradi odločnega nasprotovanja kasneje sporočil, da predlog umika. Fifin izvršni odbor mu je nato na sredini seji v Maroku po propadlem poskusu prodaje deleža izrekel podporo, vendar evropska zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin, vztraja, da njeni pogoji še vedno niso izpolnjeni. "Uefine članice so bile zelo jasne glede pogojev za neudeležbo na Fifinih tekmovanjih. Prvič, predloge za prodajo velikih tekmovanj morajo umakniti, drugič, zagotoviti morajo, da takšnih poskusov uničenja igre ne bo več nikoli. Ti pogoji niso izpolnjeni," so sporočili iz Uefe. Evropska zveza je obenem ponovila, da ne zaupa več Infantinovemu vodenju Fife. "Uefa je zelo jasno povedala, da je izgubila zaupanje v predsednikovanje Giannija Infantina. Objava, da se nekateri ljudje, zaposleni s strani Fifinega predsednika in katerih kariere so odvisne od njega, strinjajo z njim, ne spremeni ničesar," so bili ostri pri Uefi.

Strah pred vplivom zasebnega kapitala

Uefa je Infantinovemu predlogu nasprotovala predvsem zaradi bojazni, da bi zasebni vlagatelji pridobili vpliv na športna tekmovanja. V evropski zvezi se bojijo tudi, da bi vlagatelji zaradi povečevanja prihodkov zahtevali vedno večje in pogostejše turnirje, kar bi še dodatno obremenilo že zdaj natrpan nogometni koledar. Dodatne pritiske na Infantina je sprožilo poročanje britanskega Guardiana. Časnik je v sredo objavil, da naj bi bil predsednik Fife pred leti vključen tudi v pogovore o propadlem poskusu ustanovitve evropske klubske superlige.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia