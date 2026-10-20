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Nogomet

Uefa ne popušča, od Infantina zahteva številne dokumente

Nyon/Zürich, 20. 10. 2026 08.20 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Gianni Infantino v Egiptu

Evropska nogometna zveza (Uefa) je Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) postavila rok do 2. novembra, da predloži dokumente in odgovori na vprašanja o opuščenem načrtu predsednika Fife Giannija Infantina za vključitev zasebnih vlagateljev v komercialne posle zveze. Fifa je načrt opustila po nasprotovanju in grožnjah z bojkotom.

Pri krovni evropski zvezi so zahtevo poslali po sestanku sveta Fife prejšnji teden v Zürichu, na katerem so evropski predstavniki izrazili nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja preglednosti pri vodenju organizacije. O tem so poročali britanska časnika The Times in The Guardian, ameriški Washington Post ter nemška tiskovna agencija dpa.

Gianni Infantino se je opravičil zaradi pomanjkljivega posvetovanja o načrtu, vendar po mnenju evropskih predstavnikov ni zadovoljivo odgovoril na ključna vprašanja niti predložil zahtevanih dokumentov.

V pismu, ki ga je v imenu evropskih članov sveta Fife podpisal generalni sekretar Uefe Teodore Teodoridis, je zveza zahtevala odgovore na 42 vprašanj.

Gianni Infantino in Donald Trump
Gianni Infantino in Donald Trump
FOTO: Profimedia

Med drugim jo zanimajo podrobnosti o osebnih prejemkih Infantina, plačilih pevcu Marcu Anthonyju, obravnavi disciplinskega primera ameriškega nogometaša Folarina Baloguna med letošnjim svetovnim prvenstvom ter poslovnih in političnih povezavah z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo družino. Uefa želi tudi pojasnila o neodvisnosti sodnih, volilnih in etičnih organov Fife.

"Številna vprašanja ostajajo brez odgovorov, zahtevanih informacij in dokumentov pa niso predložili," je zapisano v pismu. Po mnenju evropske zveze umik načrta, opravičilo in napoved morebitnih reform upravljanja ne pojasnijo, kako so sprejemali ključne odločitve in zakaj pri tem ni sodeloval svet Fife.

Spor se nanaša na projekt FIFA Forward Enterprise (FFE), s katerim je Infantino želel ustanoviti novo družbo za upravljanje komercialnih pravic in organizacijskih poslov nogometnih tekmovanj.

Načrt je predvideval prodajo 20-odstotnega deleža zasebnim vlagateljem, s čimer bi Fifa zbrala 4,2 milijarde dolarjev oziroma približno 3,7 milijarde evrov. Nova družba bi upravljala komercialne pravice do različnih tekmovanj, med njimi svetovnih prvenstev v moški in ženski konkurenci ter klubskega svetovnega prvenstva.

Infantino je načrt opustil 31. julija, le nekaj dni po njegovem razkritju, potem ko je naletel na ostro nasprotovanje.

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Uefa je v ZDA sprožila tudi pravne postopke, da bi pridobila dokumente in pričanja, povezana z načrtom FFE. Zbrane dokaze želi uporabiti pri pripravi morebitnih nadaljnjih pravnih ukrepov proti Infantinu v Švici. Odvetniki Fife so v sodnih vlogah nasprotno očitali Uefi, da vodi kampanjo blatenja organizacije in njenega predsednika.

Rok za predložitev odgovorov in dokumentov se izteče 2. novembra, 16 dni pred iztekom roka za predlaganje kandidatov, ki bi na predsedniških volitvah izzvali Infantina. Volilni kongres Fife bo 18. marca 2027 v Rabatu v Maroku.

Infantino, ki svetovno zvezo vodi od leta 2016, se bo potegoval za četrti mandat. Kandidaturo je napovedal tudi nekdanji švicarski reprezentant Ramon Vega, ki pa mora za uradno kandidaturo zbrati potrebno podporo nacionalnih zvez.

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Mambo
20. 10. 2026 09.01
eh ja, preveč denarja se obrača v fuzbalu
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