UEFA nominirana za nagrado Emmy

Gianluigi Buffon, Rodri, Ruben Dias, Luis Figo, Alessandro Del Piero, Zlatan Ibrahimović in drugi zvezdniki so nastopali v omenjenem videu, glavno vlogo pa je odigral predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Za športni Emmy se bo potegoval v kategoriji napovednikov, med konkurenco pa so se znašli NBC-jev napovednik za US open imenovan Fatherhood, ESPN-ov napovednik za novo sezono NHL-a Gloves - The Story of Phil Pritchard and the Stanley Cup, NBC-jeva napovednika za olimpijske igre Land of Stories in Meet Team USA x Beyoncé.