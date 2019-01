Uefa objavila naj enajsterico po izboru navijačev: brez Salaha in Oblaka

Uefa je objavila naj enajsterico preteklega leta po izboru navijačev oz. glasovalcev na uradni spletni strani. V njej so štirje nogometaši madridskega Reala, aktualnega prvaka Lige prvakov, po dva nogometaša Barcelone in Chelsea ter po en nogometaš Liverpoola, PSG-ja in Juventusa.

Enajsterica leta 2018 tako je: Marc-Andre Ter Stegen, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Raphaël Varane, Marcelo, Luka Modrić, N’Golo Kante, Eden Hazard, Kylian Mbappe, Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po izboru v enajsterici leta tako dominira Real Madrid. Ta premore kar štiri nogometaše od enajstih, če k temu dodamo še Cristiana Ronalda, ki je pol leta preživel pri Realu in z njim osvojil Ligo prvakov, pa smo že pri neverjetni številki pet. Zanimivo je, da je v naj enajsterici po izboru navijačev zgolj en nogometaš Liverpoola, in sicer poveljnik obrambeVirgil Van Dijk. Navijači so tako pozabili na Mohameda Salaha, pa tudi Sadia Maneja, ki sta bila druga strelca pretekle sezone Lige prvakov. Na mestu prvega vratarja je nekoliko presenetljivo zaključil Barcelonin Marc-Andre Ter Stegen. Navijači se kljub največkrat ohranjeni ničli v Evropi niso odločili za Jana Oblaka. Navijači so sicer največ glasov namenili hrvaškemu vezistu Luki Modriću, dobitniki zlate žoge ter Uefine in Fifine nagrade za najboljšega igralca preteklega leta. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke