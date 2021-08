Uefa objavila nominirance za najboljše igralce Lige prvakov v lanski sezoni

Pri vratarjih se je Chelseajevemu Edouardu Mendyju in Cityjevemu Edersonu pridružil še Real Madridov Thibaut Courtois. Nominacije za najboljšega branilca in najboljšega vezista pa pripadajo zgolj finalistom Lige prvakov. Nominirani branilci so kapetan Chelseaja César Azpilicueta, njegov soigralec Antonio Rüdiger in igralec leta lanske sezone angleške Premier lige Rúben Dias. Nominirani vezisti so Jorginho, N'Golo Kante (oba igralca Chelseaja) in Cityjev Kevin de Bruyne, ki je nagrado prejel že lani. Nasprotno pa med napadalci ni niti enega igralca finalistov, saj so nominiranci Borussijin Erling Haaland, lanski dobitnik nagrade Robert Lewandowski in PSG-jev Kylian Mbappé .