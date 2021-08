Uefa objavila tri nominirance za najboljšega igralca leta

Tri najboljše so izbrali selektorji 24 reprezentanc z evropskega prvenstva, 80 trenerjev klubov, ki so igrali v skupinskem delu Lige prvakov in evropske lige, in 55 novinarjev, po eden iz vsake Uefine članice. Trenerji niso smeli glasovati za igralce iz svojih ekip.

Najboljše tri igralke so izbrali trenerji klubov iz osmine finala Lige prvakinj, skupaj s selektorji 12 najvišje uvrščenih reprezentanc ter 20 novinarji. Izbrali so tri igralke Barcelone, zmagovalke Lige prvakinj. To so Nizozemka Lieke Martens ter Španki Jennifer Hermoso in Alexia Putellas.

Za trenerja leta so v igri za priznanje ostali Španec Josep Guardiola (Manchester City), selektor Italije Roberto Mancini in Nemec Thomas Tuchel (Chelsea).