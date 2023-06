Uefa odločila: 'Marciniak bo izpolnil svojo vlogo v finalu Lige prvakov'

Evropska nogometna zveza (Uefa) ne bo spreminjala sodniške zasedbe, ki bo delila pravico na finalu Lige prvakov med milanskim Interjem in Manchester Cityjem. Kot so danes sporočili iz Uefe, bodo poljskemu sodniku Szymonu Marciniaku dovolili soditi finale Lige prvakov 10. junija letos v Istanbulu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Szymon Marciniak velja za enega najboljših nogometnih sodnikov na svetu. Na svetovnem prvenstvu lani v Katarju je sodil tudi finale med Argentino in Francijo. A ga je poljska protirasistična skupina Nikoli več obtožila, da naj bi bil zagovornik skrajne desnice na Poljskem. Očitajo mu, da se je udeležil prireditve politika Slawomirja Mentzena iz stranke Konfederacja, ki velja za skrajno desničarsko in evroskeptično ter zagovarja antisemitska, rasistična stališča, naperjena tudi proti istospolnim osebam. Uefa je Marciniaka pozvala, naj odgovori na obtožbe, preden bodo sprejeli odločitev. Poljski delivec pravice je v izjavi dejal, da je bil, ko je v ponedeljek sprejel povabilo na dogodek v Katovicah, "hudo zaveden in se popolnoma ne zaveda resnične narave in vseh povezav in razsežnosti omenjenega dogodka".

"Nisem vedel, da je bil dogodek povezan s poljskim skrajno desničarskim gibanjem. Če bi se tega zavedal, bi vabilo kategorično zavrnil," je dodal. Iz Uefe so sporočili, da bo, upoštevajoč njegovo razlago, "gospod Marciniak izpolnil svojo vlogo sodnika na finalu Lige prvakov". Iz Uefe so že pred tem odločno zavrnili "vrednote, ki jih promovira skupina, povezana s to konferenco". "Kot strokovnjak, ki je globoko predan nogometni igri, želim poudariti svojo neomajno podporo vrednotam, ki jih zagovarja Uefa, zlasti vrednotam vključevanja in spoštovanja vseh posameznikov ne glede na njihovo poreklo," pa je v zvezi s tem še dodatno pojasnil poljski nogometni sodnik. Opravičil se je tudi "klubom, igralcem, navijačem, kolegom, uradnikom in organizacijam, ki so mi izkazali zaupanje".