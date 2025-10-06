Uefa odobrila tekmo La Lige v ZDA in tekmo Serie A v Avstraliji

"Čeprav je obžalovanja vredno, da moramo dovoliti, da se ti dve tekmi izvedeta na drugih celinah, je ta odločitev izjemna in je ne smemo razumeti kot precedens," je v izjavi dejal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin . Pri Uefi so odločitev sprejeli, potem ko se je španska La Liga strinjala, da tekmo med Barcelono in Villarrealom, ki je bila predvidena za konec decembra, prestavi v Miami.

Tudi pri italijanski Serie A so se odločili, da bo tekma med AC Milanom in Comom 8. februarja odigrana v Perthu v Avstraliji. S tem se bodo izognili, da bi tekma sovpadla z otvoritveno slovesnostjo zimskih olimpijskih iger na milanskem stadionu San Siro. To je sprožilo proteste evropskih navijaških skupin, ki so poteze označile za absurdne in okoljsko neodgovorne.

Pri evropski zvezi so v izjavi zapisali, da so ponovno izrazili svoje jasno nasprotovanje igranju domačih ligaških tekem zunaj njihove matične države. Kljub splošnemu pomanjkanju podpore, ki so jo že izrazili navijači, druge lige, klubi, igralci in evropske institucije, pa v statutu mednarodne zveze Fife niso našli jasnega regulativnega okvira, na podlagi katerega bi lahko temu nasprotovali.

"Izvršni odbor Uefe se je nejevoljno odločil, da izjemoma odobri obe zahtevi, ki sta bili nanj naslovljeni," so v izjavi zapisali pri krovni organizaciji za nogomet na stari celini.