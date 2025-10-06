Svetli način
Nogomet

Uefa odobrila tekmo La Lige v ZDA in tekmo Serie A v Avstraliji

Nyon, 06. 10. 2025 19.43 | Posodobljeno pred 21 minutami

Avtor
STA
Evropska nogometna zveza Uefa je odobrila izvedbo dveh tekem španske La Lige in italijanske Serie A v Združenih državah Amerike oziroma Avstraliji. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob soglasju o selitvi ligaških tekem na drugi celini poudaril, da gre za izjemi in ne za potrditev pravila za poznejša podobna ravnanja.

Barcelona
Barcelona FOTO: Profimedia

"Čeprav je obžalovanja vredno, da moramo dovoliti, da se ti dve tekmi izvedeta na drugih celinah, je ta odločitev izjemna in je ne smemo razumeti kot precedens," je v izjavi dejal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. Pri Uefi so odločitev sprejeli, potem ko se je španska La Liga strinjala, da tekmo med Barcelono in Villarrealom, ki je bila predvidena za konec decembra, prestavi v Miami.

Milan
Milan FOTO: Profimedia

Tudi pri italijanski Serie A so se odločili, da bo tekma med AC Milanom in Comom 8. februarja odigrana v Perthu v Avstraliji. S tem se bodo izognili, da bi tekma sovpadla z otvoritveno slovesnostjo zimskih olimpijskih iger na milanskem stadionu San Siro. To je sprožilo proteste evropskih navijaških skupin, ki so poteze označile za absurdne in okoljsko neodgovorne.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin FOTO: AP

Pri evropski zvezi so v izjavi zapisali, da so ponovno izrazili svoje jasno nasprotovanje igranju domačih ligaških tekem zunaj njihove matične države. Kljub splošnemu pomanjkanju podpore, ki so jo že izrazili navijači, druge lige, klubi, igralci in evropske institucije, pa v statutu mednarodne zveze Fife niso našli jasnega regulativnega okvira, na podlagi katerega bi lahko temu nasprotovali.

"Izvršni odbor Uefe se je nejevoljno odločil, da izjemoma odobri obe zahtevi, ki sta bili nanj naslovljeni," so v izjavi zapisali pri krovni organizaciji za nogomet na stari celini.

nogomet uefa serie a la liga zda avstralija Aleksander Čeferin
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fran Miličnik
06. 10. 2025 19.59
imamo hude humanitarne krize na svetu (npr Jemen, Sudan) kjer poleg vojn ljudje nimajo kaj jesti, na drugi strani imamo nogometaše, ki tedensko zaslužijo več milijonov..
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
06. 10. 2025 19.54
+2
A ni prejšnji teden pisalo, da je ravno on dejal, da ne smejo tekem igrati v tujini? Tak naslov je:"Čeferin kritičen do selitve tekem v tujino"
ODGOVORI
2 0
Fran Miličnik
06. 10. 2025 19.50
+2
Nogomet se spreminja, za Ligo prvakov je včasih veljajo, da v njej nastopajo samo prvaki posameznih držav, danes pa se vanjo uvrstijo prvi štirje iz posamezne močne države. Ni isto.
ODGOVORI
2 0
