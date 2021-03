Uefa odprla preiskavo zaradi rasističnih opazk

Tri minute do konca povratne tekme naj biOndrej Kudela izrekel nekaj neprimernih opazk, zaradi česar so se Kamara in soigralci jezno odzvali. Slavia je zanikala obtožbe in dodala, da je Kamara v tunelu po tekmi obračunal s češkim nogometašem. V izjavi pa so zapisali še, da so se igralci Rangers med tekmo posluževali zelo grobih prijemov. Ondrej Kolar, vratar Slavie, jo je po enem od "nepotrebno grobih posredovanj", kot so zapisali pri češkem moštvu, odnesel z zlomljeno lobanjo in sedem centimetrov veliko ureznino na čelu, zaradi česar so ga morali pripeljati v bolnišnico. "Uefa je bila seznanjena z incidentom, ki se je zgodil v tunelu po tekmi med igralcema obeh ekip," je krovna nogometna zveza na stari celini zapisala v izjavi za javnost. "Pri Uefi čakamo na informacije in poročilo dogodka od sodnikov in uradnih oseb. Do takrat se bomo vzdržali komentarjev," so še dodali.

Trener škotskega moštva Steven Gerrard je po tekmi dejal, da sta se zGlenom Kamaro pogovorila in da mu je finski reprezentant dejal, da mu je nasprotnik namenil nekaj rasističnih opazk. Obenem je Gerrard opozoril Uefo, naj tega dogodka ne "pomete pod preprogo". Nekdanji kapetan Liverpoola je še dodal, da igralcu in soigralcem verjame ter da bodo Kamari stali ob strani.