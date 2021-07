Uefa ostaja avtonomna: Finale bo na Wembleyju

Nazadnje je Uefo opozoril tudi podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas . "Uefa mora biti pri načrtovanju polfinalov in finala na Wembleyju zelo previdna," je pozval in v isti sapi dodal: "Ideja polnih stadionov ob tem, ko so na Otoku tako zelo zaskrbljeni zaradi različice delta, ti mora dati misliti."

In kaj je storila Uefa? Niti pomislila ni o selitvi na drugo prizorišče in sporočila: "Nimamo načrtov, da bi spreminjali prizorišče za polfinale in finale." Zadnje tri tekme Eura 2020 bodo tako potekale na Wembleyju, na stadionu s 60.000 gledalci, seveda z ustreznimi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni. To je potrditev Uefine avtonomnosti ne glede na pritiske uglednih evropskih voditeljev in institucij. Tako avtonomno, kot je Uefa povedala, da münchenski stadion ne bo pobarvan v mavrične barve skupnosti LGBT pred tekmo Nemčija – Madžarska. Tedaj je zahteva oz. želja prišla s strani bavarskih oblasti, toda Uefin vrh na čelu z Aleksandrom Čeferinom je ocenil, da gre za politično gibanje proti Orbanovi politiki proti istospolno usmerjenim parom. Prav tako je Uefa jasno rekla ne ob ukrajinskih željah napisa na majici z vojnim sporočilom. Za Uefo je to bilo politično sporočilo, zato ga je prepovedala.

Uefa je sposobnost sprejemanja pomembnih odločitev pokazala že ob poskusu ustanovitve zloglasne Superlige, ki je propadla že po 48 urah od ustanovitve. "Ker je bila na vse skupaj dobro pripravljena, se je izognila diplomatskim zapletom, še preden bi lahko nastali," poudarjajo pri Liberu. "V Evropski uniji bi se od Uefe morali učiti, kako se upravlja z Evropo," so zaključili pri Liberu.