Sanjski večer za otroke s posebnimi potrebami: zapeli pred 40.000 navijači

Zborček so sestavljali otroci, ki so člani turške zveze za šport invalidov, in pevci zbora turške radiotelevizijske korporacije. Skupaj so zapeli Three Little Birds (Tri ptičice, op. a.) znanega jamajškega glasbenika Boba Marleyja , pri petju pa jim je pomagalo navdušeno občinstvo, še posebej tisti Angleži oziroma angleško govoreči, ki so znali besedilo. Na tribunah se je sicer zbralo več kot 40.000 navijačev, kolikor je tudi zmogljivost stadiona turškega prvoligaša Bešiktaša .

Kljub temu, da sta Liverpool in Chelsea s predstavo na tekmi za evropski superpokal navdušila tudi najbolj zahtevne privržence nogometa, se je po mnenju številnih dogodek večera zgodil že veliko pred prvim zgodovinskim žvižgom sodnice Stephanie Frappart . Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi grosupeljski pravnik Aleksander Čeferin , je prek svoje otroške fundacije na finalno tekmo povabila več deset otrok s posebnimi potrebami, ki so se lahko pred tekmo družili z nogometaši angleških premierligašev, nato pa so na zelenici stadiona Vodafone Park tudi zapeli.

Invalidnost ni ovira

Že pred tekmo so otroci lahko spoznali nogometaše obeh ekip, Chelseajev francoski napadalec Olivier Giroud se je denimo pomenil z Agitom Siyarjem, ki kljub amputaciji ostaja predan nogometu.

"Nogomet je bil zame vedno na prvem mestu," je po poročanju Uefine spletne strani dejal Siyar, ki se je z napakami v razvoju že rodil. "Sanjam, da bi postal zelo velik nogometaš, da bi dosegel uspeh v moji državi, da bi igral na turnirjih in bil dolgoleten reprezentant. Biti invalid ali amputiranec ni ovira. To ti ne preprečuje ničesar. Če si nekaj srčno želiš in imaš to rad, moraš to vedno loviti. Nikoli pa se ne smeš predati,"pravi Siyar.

Giroud mu je povedal: "Uživaj pri igranju nogometa s prijatelji, vztrajaj in, kot sam praviš, se nikoli ne predaj. Tri besede, ki jih nikoli ne pozabim pri tem, ko se želim izboljšati, so delo, spoštovanje in skromnost. S temi tremi rečmi lahko storiš karkoli."

Van Dijk: Naj ti nihče ne govori, da je nemogoče

Liverpoolov branilec Virgil van Dijk je preživel nekaj minut s še enim amputirancem Emirhanom Kargacijem, ki se je kot 11-letnik hudo poškodoval v prometni nesreči.

"Življenje je zame zelo lepo. Četudi sem utrpel nesrečo, nadaljujem z življenjem. Sanjam o tem, da bi igral za turško reprezentanco in nosil dres s številko sedem ter nazaj domov v Turčijo prinesel veliko trofej,"je povedal Kargaci.

Van Dijkov nasvet je bil preprost: "Verjemi ... Uživaj. Sledi svojim sanjam in naj ti nihče ne govori, da je nemogoče."

Turganbekov s Čeferinom podeljeval priznanja

Uefina fundacija za otroke se je zahvalila obema kluboma, ki sta omogočila, da uradni trening pred tekmo ni minil samo v znamenju zadnjih taktičnih priprav.

"Nogomet nikogar ne pušča ob strani, to je močno sporočilo integracije, solidarnosti in upanja," sporoča Uefa, katere predsednik Aleksander Čeferin se je že pred dvobojem mudil s Kazahstancem Alijem Turganbekovom. Čeferin, sicer tudi predsednik fundacije, je s Turganbekovom delil priznanja po koncu tekme, ki jo je po izvajanju enajstmetrovk dobil Liverpool.

Čeferin: Takšni trenutki lahko naredijo veliko razliko

Turganbekov, ki je ostal brez nog, si je že na Liverpoolovem treningu izmenjal več podaj z zvezdnikom rdečih Mohamedom Salahomin še nekaterimi nogometaši Chelseaja, sam pa pravi, da sanja o tem, da bi postal paralimpijski prvak.

"Otroci iz zbora in Ali Turganbekov dokazujejo, da jim močno verovanje v lastne sanje lahko pomaga pri preskakovanju številnih ovir,"je povedal Čeferin. "Izkazujemo spoštovanje do vseh otrok s posebnimi potrebami v nogometu in ostalih športih, ki dajejo vse od sebe in vzdržujejo aktiven življenjski slog. Upamo, da bodo s svojim zgledom motivirali še veliko ostalih. Takšni trenutki lahko naredijo veliko razliko,"je sklenil predsednik Uefe.