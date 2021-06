Uefa pisala zvezam glede sponzorskih pijač na medijskih terminih

"Trend" odstranjevanja brezalkoholnih pijač izven kadra televizijskih kamer na novinarskih konferencah je na letošnjem Euru začel Cristiano Ronaldo, ki je na enem od medijskih terminov odstranil plastenki kokakole, ki so se nahajale na mizi pred njim. Njegovo dejanje so kmalu začutili tudi lastniki delnic proizvajalca brezalkoholnih pijač, saj je cena delnic podjetja padla za 1,6 %. To pomeni, da je v enem dnevu podjetje izgubilo kar 4 milijarde dolarjev (okoli 3,35 mrd. evrov). Njegovemu zgledu sta kmalu s podobnima potezama sledila tudi zvezdnik Francije Paul Pogba in najboljši igralec na srečanju med Italijo in Švico, Manuel Locatelli.