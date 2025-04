Čeferin o rekordnih prihodkih Uefe: 97 odstotkov vrnemo v nogomet

Tudi rezerve so trenutno nad želeno mejo 500 milijonov evrov, kar pomeni stabilno poslovanje tudi za obdobje do leta 2028, v katerem se bodo zneski nekoliko zmanjšali. Po EP 2028 pa pričakujejo, da se bodo rezerve spet povzpele nad načrtovanih 500 milijonov evrov.

V obdobju 2025/26 bodo glavni dogodki moška klubska tekmovanja, ki bodo po načrtu imela za 4,5 milijarde evrov prihodkov, pri Uefi pa se veselijo tudi letošnjega evropskega prvenstva za ženske v Švici, kjer bo na voljo 700.000 vstopnic, pričakujejo pa podvojitev prihodkov v primerjavi s prejšnjim EP 2022, ko so prihodki znašali 65 milijonov evrov.

"Velikokrat slišim, da se Uefa preveč osredotoča na zaslužek. A nismo brezčuten stroj za profit. Smo čudo za zbiranje denarja in distribucijo tega. In to z zavestjo. Ker vračamo. Ker delimo ta sredstva – teh je kar 97 odstotkov - pošteno in v dobri veri. Vračamo denar v nogomet, v evropski nogomet za dobrobit mnogih, ne le peščice," je v nagovoru dejal Čeferin.