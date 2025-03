UEFA pod drobnogled vzela Viniciusa, Mbappeja, Rüdigerja in Ceballosa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Evropska nogometna zveza je imenovala inšpektorja za etiko in disciplino, ki bo preiskal očitke o neprimernem vedenju štirih zvezdnikov madridskega Reala po zmagi v osmini finala Lige prvakov proti mestnemu tekmecu Atleticu pred dobrima dvema tednoma.

Real je na povratni tekmi slavil po izvajanju enajstmetrovk, nato pa napredovanje zelo burno proslavil. Navijači Atletica so se počutili izzvane in užaljene. Predstavniki Atletica so Uefi poslali videoposnetke domnevno neprimernega ravnanja Realovih zvezdnikov.