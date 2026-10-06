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Nogomet

Uefa potrdila, da preiskuje incident na tekmi med Irsko in Izraelom

Beograd, 06. 10. 2026 16.45 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Irska - Izrael

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da je odprla preiskavo incidenta, ki se je zgodil v tunelu med polčasom nedeljskega obračuna Lige narodov med Izraelom in Irsko v srbski Bački Topoli.

Incident se je zgodil ob polčasu tekme, ko naj bi član izraelske reprezentance pljunil nekoga iz trenerskega štaba Irske. Tudi selektor Irske Heimir Hallgrimsson je kasneje potrdil, da je bilo dogajanje burno. Islandec na irski klopi je že v dneh pred tekmama izraelski javnosti dvignil precej prahu z izjavo, da njegovi varovanci "ne bodo igrali z genocidom, temveč proti njemu".

Incident na tekmi Irska - Izrael
Incident na tekmi Irska - Izrael
FOTO: AP

Izraelska nogometna zveza se je na njegove izjave odzvala z besedami, da so po njenem Judje veliko prispevali k razvoju človeštva in sveta ter dobili številne Nobelove nagrajence, a zdravila za človeško neumnost še niso iznašli.

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Zdaj je Uefa potrdila, da je po pregledu uradnih poročil, ki so vsebovala navedbe o incidentu v tunelu, angažirala etičnega in disciplinskega sodnika. Ta bo preiskal morebitne kršitve in odločil o sankcijah.

Irci in Izraelci so v luči dogajanja v Gazi obe tekmi odigrali na nevtralnem terenu. Na prvi na Madžarskem so Irci zmagali s 3:0, na drugi v Srbiji pa je bilo 1:1. Na obeh tekmah se Irci niso rokovali z Izraelci, hkrati pa so nosili črne trakove za žrtve vojne v Gazi. Na drugi so Izraelci nosili črne trakove v spomin na žrtve Hamasovega napada leta 2023.

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