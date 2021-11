Uefa pozdravila Resolucijo o športni politiki Evropske unije

"Uefa pozdravlja resolucijo kot pomemben korak naprej pri razvoju evropskega modela športnih vrednot, solidarnosti in zaslug," so med drugim zapisali v sporočili za javnost pri Uefi. "Sporočilo evropskega parlamenta v imenu prebivalcev Evropske unije je jasno: Evropa in Evropejci v osnovi zavračajo odcepitvene projekte, kot je bil ta poskus Superlige, ki ogroža vrednote evropskega športa. Evropski nogomet ni le prostor za tržišče elitnih interesov in finančnih zaslužkov – je evropska zgodba o uspehu, ki služi celotni družbi. Še naprej bomo sodelovali z Evropsko unijo z namenom, da bi ojačali in zaščitili evropski športi model in evropski nogomet," pa je ob sprejetju omenjene resolucije povedal Čeferin.

Seveda ni bilo treba dolgo čakati niti na odziv s strani ustanoviteljev Superlige. Ta je Uefo znova obtožila monopolističnega delovanja v svetu nogometa. "Obstaja temeljno vprašanje, ki pa ga Evropski parlament danes ni obravnaval. To je potreba po zagotovitvi, da vsi akterji, ki sodelujejo v športnem sektorju Evropske unije, spoštujejo njegove temeljne vrednote in pravni okvir ter se podredijo pristojnost njihovih sodišč – zlasti na področju konkurenčnega prava," so med drugim zapisali pri Superligi.