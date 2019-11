Uefa pozdravila srečanje najboljših trenerjev

Giorgio Marchetti je po srečanju s trenerji na sedežu Uefe v Nyonu pojasnil tudi, o čem so se trenerji pogovarjali glede VAR-a. V angleški javnosti so namreč hudo napihnili izjavo trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa o VAR-u, ki pa je bila povsem dobronamerna. Srečanja se je namreč udeležil Uefin šef sodnikov Roberto Rosetti. "Sedaj imamo VAR, koristno je, da tako trenerji kot najvišji predstavniki sodnikov skupaj razpravljajo,"je pojasnil Marchetti.

"Ne pozabimo, da je sistem VAR še zelo mlad in da je to revolucija v svetu nogometa. Kar potrebujemo, je enotnost," je dodal Marchetti. "So določene točke, ki jih je treba še fino uglasiti, toda treba je pogledati tudi na vse pozitivne stvari, ki jih VAR prinaša,"je sklenil Italijan.