UEFA: pravilo o doseženem golu v gosteh pod vprašajem

Že dlje je to pravilo tarča kritik številnih pomembnih nogometnih delavcev, je med drugim poročal britanski Times, ki je prvi razkril novico o predlagani spremembi pravila. Časnik dodaja, da je prav obdobje pandemije covida-19 s praznimi tribunami in tekmami na nevtralnih terenih dodatno potrdilo, da je čas za spremembo. Bržkone gre ob morebitni potrditvi spremembe pravila v evropskih klubskih tekmovanjih pričakovati tudi spremembo v pravilnikih reprezentančnih pravil, ki so identična. V Sloveniji denimo pa to pravilo velja v tekmah za obstanek v 1. ligi.