Uefa predlaga omejeno število gledalcev že na tekmi superpokala

Evropska nogometna zveza (Uefa) je prek svojih uradnih kanalov razkrila nekaj podrobnosti s sredine videokonference, na kateri je 55 generalnih sekretarjev nacionalnih zvez pod okriljem Uefe razglabljalo predvsem o možnostih povratka gledalcev na tribune.

"To srečanje je del procesa konzultacij, ki ga v teh trenutkih izvaja Uefa, ki tudi tesno sodeluje z zdravstvenimi oblastmi in vladami, da bi proučili možnosti in vpliv potencialnega povratka navijačev na stadione kot del Uefinih klubskih in reprezentančnih tekmovanj," piše v sporočilu za javnost.

'Pilotna tekma' v Budimpešti

Organizacija, ki jo kot predsednik vodi Aleksander Čeferin, je dodala, da so sodelujoči poudarili potrebo po "striktnih higienskih in sanitarnih ukrepih", ki bi "zagotovili zdravje vseh prisotnih na tekmi", šele nato pa bi lahko začeli odpirati vrata stadionov tudi za gledalce. Uefa predlaga, da bi se to pod njenim okriljem prvič zgodilo že na septembrski superpokalni tekmi v Budimpešti, kjer se bosta udarila zmagovalca Lige prvakov in Lige Evropa.

"Uefa je omenila, da bi bilo prezgodaj, da bi gledalcem dovolili vstop že na prihajajočih reprezentančnih tekmah Uefe, ki bodo odigrane na začetku septembra, odigrati pa bi morali tudi preizkusno tekmo (tekme), ki bi jo pripravili za točno proučevanje vpliva navijačev na trenutne zdravstvene protokole. Uefa je predlagala uporabo Uefinega superpokala, ki bo na sporedu 24. septembra v Budimpešti, to pa bi bila pilotna tekma, na kateri bi dovolili vstop zmanjšanemu številu gledalcev,"je še sporočila Uefa.

Mednarodni koridorji in redna testiranja za varen potek dogajanja

Krovna evropska nogometna zveza dodaja, da so se na sredinem sestanku pogovarjali tudi o težavah karantene, ki bi lahko nastopile za člane posameznih ekip, ki bi se odpravili na tekme v države s tako imenovanih rdečih seznamov.

"Zvezam je bila izražena podpora, da se v pogovoru z vladami poskušajo dogovoriti za izjeme za igralce in člane ekipe (tako imenovani mednarodni koridorji, ki že obstajajo v številnih državah). Dejstvo, da bodo igralci v vsakem primeru redno testirani v sklopu podrobnega protokola Uefe Return to Play, bi moralo zagotoviti, da takšne izjeme ne predstavljajo kakršnega koli tveganja za družbo. Poudarjeno je bilo tudi, da bi takšni mednarodni koridorji močno poenostavili organizacijo tekem. Zveze bi tudi imele možnost, da zaprosijo za prestavitev tekme na nevtralno prizorišče, če bi trenutne razmere v domovini lahko ogrozile izvedbo dvoboja,"še sporočajo z Uefe.