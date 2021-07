Uefa preiskuje incidente angleških navijačev

Preiskava bo potekala zaradi dogodkov, ki so jih sprožili angleški navijači, ki so brez vstopnic prišli na stadion, prav tako videoposnetki kažejo, da so se med sabo pretepali, obenem pa se obtožbe Uefe nanašajo še na vdor navijačev na igrišče in na metanje predmetov na zelenico. Hkrati je Uefa izrekla obtožbe še na račun žvižganja med italijansko himno in zaradi prižiganja pirotehničnih sredstev.