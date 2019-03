Uefa preiskuje Manchester City zaradi kršitev pravil finančnega fair playa

Pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) so zapisali, da se bo preiskava poslovanja Manchester Cityja "osredotočila na številne domnevne kršitve FFP (finančnega fair playa), o katerih je nedavno javno poročalo več medijev".

CITY

Angleška nogometna zveza (FA) že preiskuje nedovoljeno plačilo v višini 200.000 funtov (233.900 evrov), ki naj bi ga prejel agent zdaj že nekdanjega člana Cityja Jadona Sancha, ko je imel mladi angleški reprezentant 14 let in iz mladinske šole Watforda prestopil med sinje modre, katerih član je bil med letoma 2015 in 2017.

Jasen in organiziran napad na klubski ugled

Uefa je sicer že leta 2014 City spoznala za krivega kršenja pravil FFP, krovna evropska nogometna organizacija je Otočanom izrekla (pogojno) denarno kazen v višini prek 57 milijonov evrov in omejila njihovo trgovanje z nogometaši v enem prestopnem roku.

Nemška revija Spiegelje z dokazi, pridobljenimi prek Football Leaks, obtožila City, da je pogodbe s pokrovitelji uporabil, da je zaobšel pravila, ki omejujejo, koliko denarja lahko lastniki vložijo v klub, poroča STA. Pri Cityju so odgovorili, da je vse skupaj jasen in organiziran napad na klubski ugled. Če bi Uefa dokazala Cityju kršenje pravil FFP, bi mu grozila tudi prepoved evropskih tekmovanj, vključno z Ligo prvakov.