Uefa prepričana: sodišča EU je nepravično olepšalo sodbo v korist Superlige

Spomnimo, sodišče EU je prejšnji teden ugotovilo, da pravila Fife in Uefe, ki od organizatorjev novih tekmovanj zahtevajo njuno vnaprejšnjo odobritev, niso skladna s pravom Unije. Snovalci Superlige so odločitev hitro proglasili za svojo zmago, pri Uefi pa so se odzvali, da je to daleč od resnice.

Sedaj pa so pri Uefi šli še korak dlje. Kot menijo v Nyonu, je sodišče EU v izjavi za javnost po razsodbi šlo predaleč. Odvetniki Uefe so za angleški časopis The Times izrazili prepričanje, da je bila izjava za javnost olepšana, da bi pridobila več pozornosti. Zato so od sodišča EU že zahtevali, naj prvotno izjavo spremenijo.

Uefa v svojem pismu trdi, da je izjava za javnost, ki so jo prenesli mediji po svetu, ni vključevala tudi sodbe sodišča EU, da lahko športne organizacije zahtevajo izjeme pri pravilih Evropske skupnosti, če lahko pri tem dokažejo, da gre za javni interes. V javnem interesu pa je, da se ohrani trenutna nogometna športna piramida, so prepričani pri Uefi.