UEFA pripravlja velike spremembe VAR-a: To je nogomet, ne PlayStation

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Novo usmeritev sodniške politike je napovedal vodja Uefinih sodnikov Roberto Rosetti po sestanku z vodstvi najmočnejših evropskih lig in predstavniki Mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB). Po njegovem mnenju je ena največjih težav današnjega VAR-a vse pogostejše analiziranje najmanjših podrobnosti in dolgotrajno pregledovanje posnetkov, zaradi česar tekme izgubljajo ritem.

"Zavedamo se, da trenutno nihče ni povsem zadovoljen z vplivom VAR-a. Želimo se izogniti razčlenjevanju mikroskopskih situacij. To je nogomet, ne PlayStation. Sodnik mora voditi tekmo, tehnologija pa naj se vključi le pri očitnih in nedvoumnih napakah," je dejal Rosetti.

UEFA si želi bistveno krajše VAR-preveritve

Poseben poudarek bo namenjen tudi času, potrebnemu za sprejemanje odločitev. Pri UEFA menijo, da preverjanje VAR, ki traja več kot 90 sekund, resno moti potek tekme in zmanjšuje zaupanje v celoten sistem. Statistika sezone 2025/26 je pokazala tudi precejšnje razlike pri sodniških merilih med posameznimi evropskimi tekmovanji.

Roberto Rosetti FOTO: AP

V Ligi prvakov je bila enajstmetrovka zaradi igranja z roko dosojena v povprečju na vsakih sedem tekem. V francoski Ligue 1 je bilo povprečje ena na 9,27 tekme, v italijanski Serie A ena na deset tekem, v španski La Ligi ena na 10,56 tekem, v nemški Bundesligi pa ena na 10,93 tekem.

Največje odstopanje je bilo zaznano v angleški Premier ligi, kjer je bila najstrožja kazen zaradi igranja z roko dosojena šele na vsakih 17,27 tekem. Razlike so opazne tudi pri skupnem številu posegov VAR-a. V Premier ligi je bilo v povprečju 0,29 intervencije na tekmo, medtem ko je v Ligi prvakov povprečje znašalo 0,47 posega na srečanje.

Spremenjen bo tudi način pregledovanja spornih situacij

UEFA načrtuje spremembo protokola ob pregledu posnetkov na monitorju ob igrišču. Po novem bi moral sodnik najprej pogledati zamrznjeni posnetek trenutka stika, nato posnetek pri polovični hitrosti in šele zatem celotno situacijo v realnem času. Namen spremembe je, da bi bil prav posnetek v dejanski hitrosti ključnega pomena pri oceni intenzivnosti prekrška oziroma starta pred sprejemom končne odločitve.

Roberto Rosetti FOTO: AP

Na ta način želi UEFA zmanjšati vpliv počasnih posnetkov, saj lahko ti posamezne stike prikažejo precej huje, kot so bili videti v realnem času.

UEFA zagnala tudi portal 'Clear Line'

Evropska nogometna zveza je hkrati predstavila izobraževalni portal Clear Line, s katerim želi klubom, nogometašem in navijačem podrobneje pojasniti merila za sprejemanje sodniških odločitev. Portal bo vseboval javno zbirko videoposnetkov in konkretnih primerov, ki bodo pojasnjevali uradna merila za posredovanje VAR-a pri enajstmetrovkah, rdečih kartonih, prekrških v napadu in primerih napačne identifikacije igralcev.