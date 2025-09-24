Uefa rahlo ublažila kazen črnogorskemu Arsenalu iz Tivata

Komisija je nekoliko zmanjšala tudi finančno kazen črnogorskemu klubu. Ta bi po prvotni kazni moral plačati še 500.000 evrov, po novem pa bo moral odšteti 400.000.

Uefa je julija izrekla tudi dosmrtne prepovedi delovanja v nogometu nekaterim funkcionarjem in nogometašem, med drugimi pa je desetletno prepoved dobil nogometaš Dušan Puletić. Temu so kazen po pritožbi izničili.

Arsenal Tivat je kazen dobil zaradi tekem kvalifikacij Konferenčne lige proti armenskemu Alaškertu. Po neodločenem izidu 1:1 v Armeniji so Črnogorci doma izgubili kar z 1:6.

Poljski mediji so takrat pisali, da so stavnice, čeprav je bil izid v 35. minuti tekme še 0:0, nato prejele za 250.000 evrov stav, da se bo polčas končal z dvema goloma razlike. Armenci so zadeli v 40. minuti in sodnikovem dodatku.