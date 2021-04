Uefa se bo pridružila bojkotu družbenih omrežij

Evropska nogometna zveza (Uefa) se bo pridružila angleški pobudi za protestni bojkot družbenih omrežij. Med tistimi, ki bodo vsaj za nekaj dni ustavili objavljanje na družbenih omrežjih, sta tudi Angleška nogometna zveza (FA) in Premier League. Uefa je napovedala, da bo na družbenih omrežjih "obmolknila" od petka (16.00 po srednjeevropskem času) do torka (00.59 po srednjeevropskem času).

"Cilj spletnega bojkota je izkaz solidarnosti v boju z nasiljem na spletu,"je zapisala Uefa, njen predsednik Aleksander Čeferinpa je pobudo podprl z besedami, da so v boju s širjenjem sovražnosti in spletnim nasiljem potrebna dejanja, potem ko so bili žaljivk v zadnjih mesecih oziroma letih še posebej pogosto deležni številni temnopolti nogometaši klubov Premier League.

"Prihajalo je do zlorab, tako na igrišču kot na družbenih omrežjih,"je sporočil Čeferin."To je nesprejemljivo in to je treba ustaviti, s pomočjo javnosti in zakonodajnih oblasti ter velikanov družbenih omrežij. Dovoljevati nekaznovano rast kulturi sovraštva je nevarno, zelo nevarno, ne le za nogomet, a za družbo kot celoto. Zato podpiramo to pobudo. Čas je, da se nogomet temu postavi po robu, navdušila pa me je solidarnost, ki so jo pokazali igralci, klubi in deležniki. Vse skupaj – igralce, klube in nacionalne zveze – pozivam, da podajo uradno prijavo vsakič, ko so igralci, trenerji, sodniki ali uradniki žrtve nesprejemljivih tvitov ali sporočil. Dovolj imamo teh strahopetcev, ki se skrivajo za svojo anonimnostjo in bruhajo ogabne ideologije,"je dodal Čeferin.