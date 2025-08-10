Svetli način
Nogomet

Uefa se je odzvala na smrt palestinskega nogometaša, Mohamed Salah ni bil zadovoljen

Ljubljana, 10. 08. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 13 minutami

Evropska nogometna zveza UEFA se je odzvala na smrt palestinskega nogometaša Suleiman Al-Obeid, ki je umrl v izraelskem napadu v Gazi. Na njeno objavo na družbenih medijih pa se je kritično odzvali zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah.

"Slovo Suleimanu al-Obeidu, 'palestinskemu Peleju'. Tudi v temknih časih je ta nadarjeni nogometaš dal upanje mnogim otrokom," so zapisali na Uefinem uradnem profilu na družbenem omrežju X.

Na njihovo objavo pa je odgovoril egipčanski zvezdnik Mohamed Salah, ki je zapisal: "Nam lahko poveste kako je umrl, kje in zakaj?"

"Suleiman Al Obeid je bil ubit v sredo, ko so izraelske sile napadle ljudi, ki so čakali na humanitarno pomoč v južnem delu Gaze," je v izjavi navedla Palestinska nogometna zveza (PFA). Obeid, nekdanji zvezdnik kluba Hadamat Al Šati v Gazi, je za palestinsko reprezentanco odigral 24 tekem, so sporočili iz PFA. "V svoji dolgi karieri je Al Obeid dosegel več kot 100 golov in postal ena najsvetlejših zvezd palestinskega nogometa," so dodali. Vezist je igral tudi za klub Al Amari na Zahodnem bregu, ki je pod izraelskim nadzorom od leta 1967, in Gaza Sport.

Po podatkih Palestinske nogometne zveze je bilo od oktobra 2023 ubitih 662 športnikov in njihovih sorodnikov. Po podatkih PFA je bilo v Gazi in na Zahodnem bregu poškodovanih ali uničenih 288 športnih objektov, od stadionov in vadbenih igrišč do telovadnic in klubskih hiš. Velika večina, 268, jih je bila v Gazi, 20 pa na Zahodnem bregu, približno polovico pa so neposredno uporabljali za nogomet.

